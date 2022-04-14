Еще один приговор по «делу Зельцера»: 3 года колонии музыканту Виктору Котовскому 5 14.04.2022, 21:32

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Решение вынес судья Николай Григорович.

Ещё один приговор по "делу Зельцера". 14 апреля в Брестском областном суде к 3 годам колонии общего режима и 3200 рублей штрафа за три комментария в интернете приговорен бас-гитарист группы TerraKod 31-летний Виктор Котовский, сообщают правозащитники. Он находится за решёткой с конца сентября прошлого года, признан политзаключённым. Решение вынес судья Николай Григорович.

Котовского признали виновным в "оскорблении" Александра Лукашенко, в "оскорблении представителя власти", "разжигании социальной вражды".

В Беларуси с прошлого года судят за комментарии в интернете о перестрелке в Минске, в результате которой погибли сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и айтишник Андрей Зельцер.

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