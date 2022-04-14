«Я кричу: «За что вы убили детей моих?» 1 14.04.2022, 21:37

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История жительницы села Гребельки на Киевщине, которая пережила оккупацию войсками РФ.

2 апреля украинские военные полностью освободили Киевскую область от оккупантов. На тех территориях люди до сих пор приходят в себя от пережитого.

Проект "Украинский свидетель" опубликовал историю Надежды, которая поделилась пережитым во время временной российской оккупации, передает Цензор.НЕТ.

В село Гребельки, где живет женщина, оккупанты вторглись 3 марта. По селу шла колонна из танков, которые впоследствии оцепили село, и происходила постоянная стрельба. Оккупанты дошли и до дома Надежды, проживавшей там в то время с двумя сыновьями.

"Олег пошел греть чай, на кухне стоит. А Володя говорит: "Вон идут!" Как только Володя это сказал, слышу автомат только "бу-бу-бу-бу-бу". Я кричу: "Ложитесь". И сама упала. Говорю: "Володя, отбегай от двери". А он говорит: "У меня ноги отнялись", - рассказывает женщина.

Владимир, сын Надежды, погиб на месте, а Олег остался жив, однако получил тяжелые ранения в плече. После этого российские оккупанты начали обыскивать дом Надежды, чтобы найти еще кого-то.

Надежда собственноручно отмывала кровь убитого сына и похоронила его у себя во дворе. Как и сотни других семей, оказавшихся в схожих обстоятельствах, Надежда ждет случая, чтобы похоронить сына "по-человечески".

По состоянию на 10 апреля в Киевской области обнаружено 1222 погибших. Это все военные преступления и нарушение международных прав, прав человека и любых моральных норм.

Напомним, главное правило международного гуманитарного права гласит, что гражданских нельзя убивать. Напротив, их нужно защищать насколько это возможно. Однако вторая армия мира совершает тысячи преступлений во время оккупации наших территорий. И за это должна понести наказание.

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