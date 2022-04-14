Глава Одесской ОВА: Подбитый крейсер «Москва» догорает в Черном море 19 14.04.2022, 21:54

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Накануне украинцы попали в него ракетой «Нептун».

Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что российский ракетный крейсер "Москва" догорает в Черном море. Накануне ВСУ попали в него ракетой "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

Марченко рассказал, что российский крейсер "Москва", который подбили украинскими ракетами, по состоянию на вечер 14 апреля догорает в Черном море.

"Спасибо ВМС За безупречную работу. Ждем новых громких попаданий по российским кораблям", - сказал он.

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