Глава Одесской ОВА: Подбитый крейсер «Москва» догорает в Черном море

Глава Одесской ОВА: Подбитый крейсер «Москва» догорает в Черном море19
- 14.04.2022, 21:54
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Накануне украинцы попали в него ракетой «Нептун».
Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что российский ракетный крейсер "Москва" догорает в Черном море. Накануне ВСУ попали в него ракетой "Нептун".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.
Марченко рассказал, что российский крейсер "Москва", который подбили украинскими ракетами, по состоянию на вечер 14 апреля догорает в Черном море.
"Спасибо ВМС За безупречную работу. Ждем новых громких попаданий по российским кораблям", - сказал он.