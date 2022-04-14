Байден заявил, что готов приехать в Украину 3 14.04.2022, 22:11

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Видеофакт.

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки, заявил, что готов посетить Украину.

Журналистка спросила, кого глава Белого дома может отправить в Украину. В ответ Байден поинтересовался, готова ли она сама поехать, а та задала встречный вопрос.

«Да, [готов]», — сказал президент США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в США состоялись предварительные внутренние переговоры по поводу визита в Украину высокопоставленного члена администрации. CNN писал, что Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.

Позже Байден заявил, что его администрация сейчас решает, отправлять ли представителя в Украину.

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