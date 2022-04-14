NYT: ЕС начал подготовку эмбарго на импорт российской нефти 3 14.04.2022, 22:25

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Чиновники ЕС начали заниматься разработкой решения о введении эмбарго.

Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

ЕС долгое время не хотел вводить запрет на российскую нефть из-за позиции Германии, потенциального влияния такого решения на политическую ситуацию в регионе и ожидаемого роста цен на энергоносители.

Однако сейчас ЕС движется к принятию поэтапного запрета, призванного дать Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков, рассказали собеседники издания. Ранее в этом месяце блок одобрил запрет на импорт российского угля, предусмотрев четырехмесячный переходный период.

Газета отмечает, что эмбарго на импорт российской нефти могут одобрить не ранее финального тура выборов во Франции 24 апреля, чтобы гарантировать, что влияние на цены на бензин не поможет популистическому политику Марин Ле Пен и не навредит шансам нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона на переизбрание, отметили источники NYT.

Европейский союз уже одобрил пять пакетов жестких санкций против России. В рамках пятого раунда, введенного после появления информации о зверствах российских оккупантов в Буче Киевской области, блок одобрил запрет на импорт российского угля с августа 2022 года.

Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти. Европейский Союз пока не пошел на аналогичный шаг из-за позиции Германии и Венгрии, а Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть.

Многие покупатели в Европе добровольно отказались от российской нефти во избежание репутационных убытков или возможных юридических проблем.

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