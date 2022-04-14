Социологи узнали, сколько украинцев полностью верят в победу над Россией 2 14.04.2022, 22:47

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Подавляющее большинство украинцев уверено в победе Украины.

Об этом свидетельствуют переданные журналистам результаты исследования, проведенного исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук Украины, передает УНИАН.

Согласно опросу, около 79% украинцев на вопрос "Насколько вы верите в победу Украины в войне с Россией?" ответили "полностью верю", еще 14% отметили, что "скорее верят", 2% респондентов ответили "скорее не верю" и "совсем не верю", а 4,3% отметили, что на этот вопрос трудно ответить".

Относительно времени, которое требует Украина для победы, украинцы указали от нескольких недель (15,8% респондентов) до нескольких месяцев (34,4%). 17,8% участников исследования считают, что война продлится полгода - год, 5,7% - более года.

Исследование проводилось 9-11 апреля среди 4 тыс. 676 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Параметры выборки исследования соответствуют параметрам городского населения Украины по полу, возрасту (14-55) и области проживания до 24 февраля. Метод опроса CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

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