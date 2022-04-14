Секретарь СНБО Украины: Мы не ожидали, что нападение будет с территории Беларуси 6 14.04.2022, 23:07

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Об этом Алексей Данилов заявил в интервью ВВС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал большое интервью ВВС, в котором проанализировал войну России с Украиной, которая длится уже 50 дней. Он говорит, что Украина готовилась к войне, единственное, что они не ожидали, что нападение будет с территории Беларуси.

«Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас.

Единственное, чего мы не ожидали, — это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии были об этом, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но случилось как случилось», — поделился Алексей Данилов.

«Но (доказательством) того, что мы готовились, наше общество готовилось, и все готовились, является то, что уже 50-й день мы держим оборону. Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше, чем 21 день. Глава французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не прогнозировал произошедшее. ( … ) И винить нас, что мы не готовились, — совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: «друзья, 22 февраля начинается война». Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились», — добавил секретарь СНБО.

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