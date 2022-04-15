Андрей Пионтковский: Украина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии 15.04.2022, 7:44

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Андрей Пионтковский

Этот фактор может проявиться в ближайшее время.

Военные эксперты придерживаются точки зрения, согласно которой если Украина получит все виды нужного наступательного вооружения, то у страны появится возможность выбить Россию с оккупированных Крыма и Донбасса. Попытка наступления российских войск на Донецкую и Луганскую области может завершиться огромными потерями для россиян и привести к новой линии позиционной борьбы в регионе. Об этом заявил политический эксперт Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что у Киева может появиться шанс на возвращение захваченных Крыма и Донбасса в том случае, если государство получит нужный пакет наступательных вооружений. Украина тогда может победить, но ситуация с получением такого оружия под вопросом.

"Вот общее мнение такое у военных экспертов. Если те поставки вооружения, на которые как бы получено уже политическое добро из Запада, всего того аспекта, которое я перечислил, будут реализованы. То вот та победа Украины, вполне реальная победа, вышвырнуть российскую армию из Донбасса, а затем из Крыма, она будет реальна. Но это под вопросом", - считает Пионтковский.

Что касается Донбасса, по его мнению, Россия в ходе наступления понесет огромные потери по причине разобранности своих войск. По итогу боевых столкновения может появиться новая линия позиционной борьбы в Донецкой и Луганской областях.

"А вот эта, мне кажется, вот эта попытка наступления она закончится громадными потерями в личной силе для российских военнослужащих, потому что собранные части с одной стороны, вот потрепанная часть, которая выводилась из-под Киева, из другой необученной (части) люди без опыта взаимодействия. Но кончится такой позиционной какой-то, новой линией позиционной борьбы на том же Донбассе", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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