В российском Белгороде вспыхнул крупный пожар

В российском Белгороде вспыхнул крупный пожар5
- 15.04.2022, 7:50
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Власти города дали этому странное объяснение.
В Белгороде (Российская Федерация) произошел крупный пожар по причине якобы "воспламенения зарослей камыша". На месте работают пожарные службы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Антона Иванова.
"На улице Индустриальная в районе ж/д депо загорелся камыш", - пишет он в своем Telegram.
Также он заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал "не беспокоиться".
По данным российской МЧС, пожар вспыхнул в районе Савино. Общая площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров.
Тем временем в местных пабликах в сети публикуют видео пожара в Белгороде.
Напомним, ранее в российском Белгороде было повреждено железнодорожное полотно в Щебекинском районе.
Также мы писали о том, что 14 апреля губернатор Белгородской области РФ обвинил Украину в якобы обстреле российской территории. По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.