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В российском Белгороде вспыхнул крупный пожар

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  • 15.04.2022, 7:50
  • 10,612
В российском Белгороде вспыхнул крупный пожар

Власти города дали этому странное объяснение.

В Белгороде (Российская Федерация) произошел крупный пожар по причине якобы "воспламенения зарослей камыша". На месте работают пожарные службы. Данных о возможных пострадавших в результате ЧП нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Антона Иванова.

"На улице Индустриальная в районе ж/д депо загорелся камыш", - пишет он в своем Telegram.

Также он заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал "не беспокоиться".

По данным российской МЧС, пожар вспыхнул в районе Савино. Общая площадь возгорания составляет около 150 квадратных метров.

Тем временем в местных пабликах в сети публикуют видео пожара в Белгороде.

Напомним, ранее в российском Белгороде было повреждено железнодорожное полотно в Щебекинском районе.

Также мы писали о том, что 14 апреля губернатор Белгородской области РФ обвинил Украину в якобы обстреле российской территории. По его словам, под "обстрел" попало село Журавлевка.

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