ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам на востоке 2 15.04.2022, 7:54

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Защитники Украины «перемололи» десяти вражеских солдат вместе с техникой.

Военнослужащие группировки Объединенных сил Украины в течение текущих суток отбили шесть атак российских оккупантов.

Как рассказали в пресс-центре Операции объединенных сил, на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают уничтожать врага.

"Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 6 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевые машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"- подчеркнули в ООС.

Вместе с тем оперативно-тактическая группировка Восток в течение суток отбила 4 атаки и уничтожила:

личного состава – 30

танков – 2

МТЛБ – 1артиллерийских систем – 1.

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