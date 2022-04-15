В Беларуси на выходных резко изменится погода 1 15.04.2022, 8:06

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Ночью в воскресенье ожидаются заморозки.

В выходные в Беларуси будет ветрено и ненастно. Ночью в воскресенье ожидаются заморозки, сообщает pogoda.by.

В пятницу, 15 апреля, будет облачно, на большей части Беларуси пройдут дожди. К вечеру по северу страны возможен мокрый снег. Днем возможны грозы. Ветер юго-западный, днем сменится на северо-западный умеренный. Днем прогнозируется +8…+14°С, на юго-востоке — +15…+19°С.

В субботу, 16 апреля, временами ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, северный порывистый, днем местами сильный порывистый. Ночью термометры покажут от 0 °C по северо-западу до +8°С по юго-востоку страны, днем воздух прогреется до +10°С.

В воскресенье, 17 апреля, на большей части Беларуси пройдут кратковременные осадки: мокрый снег и дождь. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха опустится до −4…+3°С, днем составит +2…+8°С, по юго-западу до +10°С.

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