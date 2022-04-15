Защитники Мариуполя рассказали, сколько оккупантов уничтожено в блокированном городе 1 15.04.2022, 8:18

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Ожесточенные бои длятся более 50 дней.

Защитники Мариуполя с момента осады города российскими войсками нанесли оккупантам огромные потери в живой силе и технике.

Так, бойцы отдельного отряда специального назначения (полка) "Азов" уничтожили и ранили более 2 тысяч захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение заместителя командира полка "Азов", капитана Святослава "Калины" Паламара.

Офицер отметил, что украинские бойцы демонстрируют невероятные с военной точки зрения вещи во время обороны Мариуполя, ведя непрерывные бои с намного превосходящими силами противника, что длятся более 50 дней.

Так, защитники Мариуполя ранили и убили более 2 тысяч единиц вражеской пехоты, уничтожили 46 и подбили 27 российских танков, уничтожили и подбили 69 БМП и БМД, минимум 30 БТР, а также немало бронеавтомобилей "Тайфуны", "Рыси" и Тигры", большое количество грузовиков, БПЛА, самолет, а также - катер.

"Каждые три часа подбивается вражеская техника, и каждый час уничтожается до двух оккупантов", - сказал замкомандира полка "Азов".

Паламар подчеркивает, что украинские бойцы, защитники города надеются на деблокаду города.

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