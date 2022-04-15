Пять лучших продуктов для завтрака, которые разгонят метаболизм 15.04.2022, 8:17

Завтрак желательно съедать в течение первого часа после пробуждения.

Завтрак – главная трапеза дня. Его ни в коем случае нельзя пропускать, его обязательно надо съедать в течение первого часа после пробуждения – и он должен быть правильным. Тогда у вас будет достаточно энергии для всего дня, а также ваш метаболизм получит отличный заряд и начнет работать намного быстрее. Нealthinfo.ua подобрал 5 самых лучших продуктов, с которых стоит начинать свой день – если вы хотите стать стройными, здоровыми и красивыми, конечно же.

Цельные злаки

Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая необходима для оптимальной работы нашего пищеварительного тракта. Кроме того, в них много пищевых волокон, которые помогают подольше сохранять чувство сытости и не «перехватывать» в течение дня калорийные закуски. Овсяная каша, хлеб из цельной пшеницы, батончики из злаков – все эти продукты обязательно стоит включить в свое утреннее меню.

Йогурт

Еще один очень полезный продукт, который можно есть как можно чаще. Кальций, которого много в молочных продуктах, также способствует снижению веса. Отдавайте предпочтение йогуртам с высоким содержанием белка, но только следите за тем, чтобы в нем не было сахара и искусственных подсластителей.

Фрукты

Фрукты желательно есть каждый день и можно делать это в любое время, но наиболее полезными для снижения веса они будут именно утром. Дело в том, что именно те продукты, которые мы съедаем в первой половине дня активнее перерабатываются в энергию – и это особенно важно для фруктов, которые богаты углеводами.

Вода

Стакан холодной воды с лимонным соком – напиток, который стоит выпивать с утра, сразу после пробуждения. Это поможет вашему метаболизму, а также позволит вам в течение дня чувствовать себя более сытым. Кроме того, стакан воды с утра нейтрализует ночное обезвоживание – ведь пока мы спим, мы теряем до 400 мл жидкости!

Яйца

Классический завтрак – яичница или отварные яйца. И это прекрасная идея! Ведь яйца богаты белком, в них много витамина D и других необходимых витамином и микроэлементов, необходимых нашему организму. Два яйца в день – необходимый минимум, помните об этом!

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