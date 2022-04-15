Невзоров сказал, чего «дико» боится Путин 15.04.2022, 8:30

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Александр Невзоров

У президента России есть «условные двойники».

Президент Российской Федерации Владимир Путин "дико боится покушения", своей службы охраны и собственных снайперов.

Глава РФ боится всего, рассказал публицист и ведущий Александр Невзоров во время интервью главреду издания "Гордон" Олесе Бацман.

"Он всего боится. Он прекрасно понимает, в какую бездну летит, из которой нет возврата", - сказал собеседник.

Ведущий также сказал, что у лидера России есть условные двойники - фигуры, которые непригодны для того, чтобы их рассматривали с близкого расстояния.

"Это двойники условные. Они имеют вид двойников на расстоянии 100-150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не будет... Это бутафорские фигуры...", - поделился Невзоров.

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