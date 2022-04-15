Обратный отсчет: Moody’s назвало дату дефолта России 5 15.04.2022, 8:38

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Уже скоро.

Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что выплата Россией купона по долларовым облигациям в рублях, проведенная 4 апреля, будет «расцениваться как дефолт», если ситуация не будет исправлена в течение 30 дней — до 4 мая, передает Bloomberg.

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В агентстве отметили, что их комментарий не является изменением кредитного рейтинга. В Moody’s подчеркнули, что решение правительства России выполнить обязательства по двум выпускам еврооблигаций в местной валюте знаменует собой изменение условий выплаты по сравнению с первоначальными контрактами.

Согласно определению Moody’s, это «может считаться дефолтом», если платежи по двум выпускам облигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 годах не будут погашены к концу льготного периода 4 мая.

Ранее в Bloomberg называли неизбежным первый за более чем сто лет внешний дефолт России из-за введенных против страны жестких санкций за нападение на Украину.

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