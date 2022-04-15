Затопление флагмана Черноморского флота РФ вызвало бурю мемов в Сети

Затопление флагмана Черноморского флота РФ вызвало бурю мемов в Сети18
- 15.04.2022, 8:47
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Крейсер Москва утонул, а «круги по воде» все еще идут.
В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул.
Да, это тот самый крейсер, которому указали путь пограничники Змеиного острова, который появится на новых почтовых марках и именно тот, который уже горел.
Украинцы подготовили мемы, а НВ собрало лучшие из них.
У нас появилось видео с прибытием крейсера «Москва» в порт Севастополя pic.twitter.com/s0xnCdDPpn— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) April 14, 2022
руський корабель потонув, чим спростував тезу, що гівно не тоне.— Sammi 🏳️🌈🇺🇦 Розгапликуйте цей гаплик (@samspiesonyou) April 14, 2022
крейсер. потонув під час шторму. крейсер))))))) під час шторму)))))— сонзоря🇺🇦 (@sonzorya) April 14, 2022
дивно шо не біокарасі атакували pic.twitter.com/kdHEqhqUz9