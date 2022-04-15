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Затопление флагмана Черноморского флота РФ вызвало бурю мемов в Сети

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  • 15.04.2022, 8:47
  • 22,756
Затопление флагмана Черноморского флота РФ вызвало бурю мемов в Сети

Крейсер Москва утонул, а «круги по воде» все еще идут.

В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул.

Да, это тот самый крейсер, которому указали путь пограничники Змеиного острова, который появится на новых почтовых марках и именно тот, который уже горел.

Украинцы подготовили мемы, а НВ собрало лучшие из них.

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