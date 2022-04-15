Затопление флагмана Черноморского флота РФ вызвало бурю мемов в Сети 18 15.04.2022, 8:47

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Крейсер Москва утонул, а «круги по воде» все еще идут.

В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул.

Да, это тот самый крейсер, которому указали путь пограничники Змеиного острова, который появится на новых почтовых марках и именно тот, который уже горел.

Украинцы подготовили мемы, а НВ собрало лучшие из них.

У нас появилось видео с прибытием крейсера «Москва» в порт Севастополя pic.twitter.com/s0xnCdDPpn — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) April 14, 2022

руський корабель потонув, чим спростував тезу, що гівно не тоне. — Sammi 🏳️‍🌈🇺🇦 Розгапликуйте цей гаплик (@samspiesonyou) April 14, 2022

крейсер. потонув під час шторму. крейсер))))))) під час шторму)))))

дивно шо не біокарасі атакували pic.twitter.com/kdHEqhqUz9 — сонзоря🇺🇦 (@sonzorya) April 14, 2022

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