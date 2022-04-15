«В ответ на угрозы Путина китайцы начнут давить очень серьезные кнопки» 7 15.04.2022, 8:59

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Алексей Арестович

Арестович заявил о призраке поражения РФ.

Тревожное состояние главы России Владимира Путина вызывает опасение по поводу возможного применения им ядерного оружия. Причиной тому является то, что он уже видит призрак своего поражения. Однако если Кремль задействует ядерное тактическое оружие, будет ответный удар, с которым Москва может уже не справиться. Если такой сценарий произойдет, Запад и Китай, видя последствия подобных действий, быстро решат проблему российского государства. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгином он сказал о том, что у него существуют опасения по поводу возможного применения Россией ядерного оружия. На такую возможность указывает тревожное состояния главы РФ Путина, которое было заметно в ходе его последнего выступления, и его понимание близости поражения.

"Я думаю, что "пацан закосил дела", и хочет каким-то ядерным оружием бахнуть. По крайней мере, есть такие опасения. Он же начал понимать, что вот он – призрак поражения…Хотя я посмотрел, как у него танцевали ножки на аэродроме "Восточный", так как он там перебирал руками, могу сказать, что это артикуляция находящегося в тревожном состоянии человека с большим внутренним конфликтом, с тяжелой уверенностью в неправоте своих действий и дальнейшей перспективе", - считает Арестович.

По его мнению, если РФ применит ядерное оружие, то получит ответный удар, причем такой силы, с которым Москва может и не справиться.

"Всегда есть соблазн – все аргументы в ход. Ну ладно, бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? А дальше – бахнут в ответ, скорее всего. Возможно, не ядерным, но чем-то таким, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович", - сказал чиновник.

Как полагает эксперт, если произойдет такой сценарий, мир "поймет, что мы имеем дело с безумным маньяком, который не останавливается ни перед чем".

В таком случае Запад и Китай будут решать проблему России. Причем выход из ситуации будет найден к кратковременной перспективе.

"К кому первым пойдет Запад? К китайцам. Скажут: "Вам нравится с таким идиотом здесь жить, который поставил нас на край?" Китайцы скажут, что нет и начнут давить очень серьезные кнопки. И Путин предстанет перед выбором – по Китаю наносить ядерный удар в ответ? Китайцы с Западом смогут подобрать рычаги и ситуация будет решена в очень короткие сроки", - подчеркнул Алексей Арестович.

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