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Клиенты белорусского «Альфа-Банка» лишились доступа в бизнес-залы аэропортов

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  • 15.04.2022, 9:17
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Клиенты белорусского «Альфа-Банка» лишились доступа в бизнес-залы аэропортов

Им вернут деньги.

Клиенты «Альфа-Банка» не могут более пользоваться возможностью доступа в бизнес-залы аэропортов по картам Priority Pass из-за прекращения сотрудничества между двумя компаниями, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Банком принято решение в ближайшее время возместить клиентам уплаченное вознаграждение за выпуск данных карт», — сообщили в пресс-службе.

Для доступа в бизнес-залы аэропортов «Альфа-Банк» рекомендует клиентам использовать премиальные карты Visa и Mastercard.

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