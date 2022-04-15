Клиенты белорусского «Альфа-Банка» лишились доступа в бизнес-залы аэропортов

Клиенты белорусского «Альфа-Банка» лишились доступа в бизнес-залы аэропортов2
- 15.04.2022, 9:17
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Им вернут деньги.
Клиенты «Альфа-Банка» не могут более пользоваться возможностью доступа в бизнес-залы аэропортов по картам Priority Pass из-за прекращения сотрудничества между двумя компаниями, сообщает пресс-служба финансовой организации.
«Банком принято решение в ближайшее время возместить клиентам уплаченное вознаграждение за выпуск данных карт», — сообщили в пресс-службе.
Для доступа в бизнес-залы аэропортов «Альфа-Банк» рекомендует клиентам использовать премиальные карты Visa и Mastercard.