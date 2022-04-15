В Одесской области ВСУ уничтожили вражеский беспилотник «Орлан-10»5
- 15.04.2022, 9:22
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Отличились бойцы бригады имени Рыцарей Зимнего похода.
В ночь на 15 апреля в Одессе звучали сигналы воздушной тревоги и гремели выстрелы – подразделение 28-й отдельной мехбригады сбило десятый вражеский БПЛА «Орлан-10».
Об этом сообщил официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
«Ночь в Одессе и области прошла под звуки воздушной тревоги, но без обстрелов… В то же время хочу поздравить воинов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, которые сбили очередную птицу врага – десятого беспилотника «Орлан-10». Молодцы, спасибо за боевую работу», - отметил Братчук.
Официальный представитель Одесской ОВА призвал жителей области быть бдительными, поскольку нельзя исключить, что действуют вражеские диверсионные группы, а также сохраняется высокая вероятность активизации воздушной разведки и ракетных ударов.