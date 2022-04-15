Пасха 2022 года у католиков: традиции и обряды 4 15.04.2022, 9:26

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Какие основные отличия от традиций празднования у православных?

Пасха – самый большой праздник в церковном календаре христиан западного и восточного обряда. Верующие проходят через суровый пост и с нетерпением ждут этого светлого дня. Однако мало кто знает, что существуют отличия от традиций празднования православных и католиков. Какие именно – читайте в материале ТСН.

Пасха – это праздник в честь Воскресения из мертвых Сына Божия, Иисуса Христа. Дата этого события – плавающая. Она исчисляется по лунно-солнечному календарю. Традиционно – это первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия. Христиане восточного и западного обрядов чаще всего празднуют Пасху в разные дни. Это связано с использованием разных календарей. Православная церковь использует юлианский календарь, а католики – григорианский.

Пасха 2022 года у католиков приходится на 17 апреля. А вот православные христиане будут праздновать это событие всего лишь через неделю – 24 апреля.

Пасха 2022: разница между традициями и обрядами

Прежде всего, стоит поговорить о Великом посте. И католики, и православные христиане перед Пасхой соблюдают определенные ограничения в пище. Но у христиан западного обряда они менее суровы. Если православным верующим после Масленицы запрещено употреблять яйца, мясо, молочные продукты, рыбу, то у католиков существует запрет только на мясные продукты. Сурового поста придерживаются только в определенные дни – Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.

Католики начинают праздновать Пасху еще в Страстную субботу. Именно в этот день в храмах проходит особое богослужение – Под вечер Пасхи. Перед началом службы зажигают Пасхал – это особая большая пасхальная свеча, от которой все католики зажигают свои свечи. Позже Пасхал зажигают на всех пасхальных богослужениях.

Основным символом Пасхи у католиков считается пасхальный кролик. Он знаменует процветание и успех. Во многих странах мира существует легенда, что кролик приносит ночью шоколадные яйца и прячет их в доме. Утром дети в первую очередь начинают искать эти сладкие подарки. Католики любят украшать свои дома фигурками кроликов. А еще обязательно пекут печенье, пряники и булочки в виде этих милых зверюшек. Их принято раздавать всем знакомым и друзьям с пожеланиями прекрасной Пасхи.

Для католиков Пасха – это семейный праздник, который обязательно празднуют в кругу ближайших родственников. Вечером традиционно вся семья собирается за праздничным столом. Хозяйки целый день готовят главное блюдо – мясо кролика, индейки или курицы. Ужин начинают с пасхальных – раскрашенных в красный цвет – куриных яиц. Перед этим их освящают во время праздничного богослужения. Затем переходят к пасхальному хлебу и только в конце едят мясо.

Пекут ли католики паски?

Паски пекут не во всех странах, где проживают католики. К примеру, среди итальянцев популярен дрожжевой пирог с орехами и цукатами в форме голубя, который называется "Коломбо". В Польше традиционно пекут песочный пирог с ореховой или фруктовой начинкой – мазурек. Англичане любят сдобные булочки с надрезанным крестом сверху — hot cross buns.

В Испании готовят целый торт с шоколадом и миндалем, который украшают шоколадные кролики и пасхальные яйца. А называют его Мона де Паскуа. Греки пекут наиболее похожий на православный кулич хлеб с разными начинками, который называется цуреки. Финны же обязательно подают к пасхальному столу кашу из солода и ржаной муки (мямми), которую принято есть с мороженым.

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