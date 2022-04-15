Экс-глава британской разведки рассказал о новой фазе войны в Украине

Экс-глава британской разведки рассказал о новой фазе войны в Украине3
- 15.04.2022, 9:27
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В чем ее особенность?
Следующие дни и недели полномасштабной войны в Украине станут "битвой логистики". Многое будет зависеть от темпов пополнения запасов и доставки необходимого оружия и техники на восток страны.
Об этом заявил бывший начальник британской военной разведки маршал авиации Фил Осборн, сообщает Sky News.
"Российские оккупанты пытаются нарастить непропорциональные силы на Донбассе и намного превзойти численностью украинских военных. Россия пытается захватить Мариуполь, поскольку именно оттуда ее войска намерены начать двигаться на север, чтобы поддержать наступление на востоке", - прогнозирует экс-разведчик.
Проблема для украинских военных будет заключаться в том, смогут ли они достаточно быстро пополнить запасы и доставить нужное оружие и технику на восток, отмечает Осборн.
"Битва на Донбассе задаст тон войне в следующем месяце", - считает он.