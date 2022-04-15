Черноморская Цусима: вместе с «Москвой» утонули планы РФ по высадке десанта в Одессе 16 15.04.2022, 9:38

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Затопленный крейсер обеспечивал прикрытие с воздуха для всей Херсонской группировки оккупационных войск.

С потерей российскими оккупантами ракетного крейсера Москва высадка десанта в районе Одессы будет затруднена, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он напомнил о том, что крейсер Москва обеспечивал рашистам ПВО, у него были системы типа С-300, и он имел отличный "зонтик".

"И это же флагман – там штаб флота был, по крайней мере, представители штаба. На флагмане всегда есть офицеры флота, которые выполняют управление группой, непосредственно находясь в море. И что с ними – большой вопрос. По одним данным, спаслось 14, по другим – 50 человек экипажа численностью в 510. Еще неизвестно, сколько там было капитанов первого ранга и адмиралов", – говорит советник главы ОП.

"Напоминаю, что после Цусимского боя это первый флагман российского флота, пораженный в бою, фактически уничтожен. Не теряли они флагманов своих даже во время Первой и Второй мировой войн… Кроме того, по его боеспособности – это как танковая дивизия, только более мощная за счет крылатых ракет", – добавил Арестович.

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