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Ушел из жизни брат главы Рады БНР Ивонки Сурвиллы

  • 15.04.2022, 9:43
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Ушел из жизни брат главы Рады БНР Ивонки Сурвиллы

Лявон Шиманец много лет возглавлял объединение белорусов Франции «Хаўрус».

Умер белорусский деятель во Франции Лявон Шиманец. Он был братом председателя Рады БНР Ивонки Сурвиллы.

Лявон Шиманец родился 8 мая 1937 года в Столбцах, в семье Владимира и Эвелины Шиманцов. После Второй мировой войны семья переехала сначала в Данию, а затем во Францию, передает «Наша Нива».

О семье Шиманцов можно почитать в книге Ивонки Сурвиллы «Дарога», которая вышла двумя изданиями в «Бібліятэцы Свабоды».

В Париже Лявон Шиманец окончил техническую школу, работал в области авиапромышленности, имеет ряд изобретений в области военного авиастроения.

Лявон Шиманец был членом Рады БНР, много лет возглавлял объединение белорусов Франции «Хаўрус». На встречах с французскими политиками в 1970-80 годы неизменно обращал их внимание на право белорусского народа иметь собственное независимое государство. Он с воодушевлением воспринял провозглашение независимости Беларуси, в 1991 году был одним из основателей общества «Беларусь-Франция». В первой половине 90-х годов возглавлял офис ЕС в Беларуси в области энергосбережения.

Семья, к которой принадлежал Лявон Шиманец, много сделала для белорусского национального возрождения.

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