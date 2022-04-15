Ушел из жизни брат главы Рады БНР Ивонки Сурвиллы 15.04.2022, 9:43

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Лявон Шиманец много лет возглавлял объединение белорусов Франции «Хаўрус».

Умер белорусский деятель во Франции Лявон Шиманец. Он был братом председателя Рады БНР Ивонки Сурвиллы.

Лявон Шиманец родился 8 мая 1937 года в Столбцах, в семье Владимира и Эвелины Шиманцов. После Второй мировой войны семья переехала сначала в Данию, а затем во Францию, передает «Наша Нива».

О семье Шиманцов можно почитать в книге Ивонки Сурвиллы «Дарога», которая вышла двумя изданиями в «Бібліятэцы Свабоды».

В Париже Лявон Шиманец окончил техническую школу, работал в области авиапромышленности, имеет ряд изобретений в области военного авиастроения.

Лявон Шиманец был членом Рады БНР, много лет возглавлял объединение белорусов Франции «Хаўрус». На встречах с французскими политиками в 1970-80 годы неизменно обращал их внимание на право белорусского народа иметь собственное независимое государство. Он с воодушевлением воспринял провозглашение независимости Беларуси, в 1991 году был одним из основателей общества «Беларусь-Франция». В первой половине 90-х годов возглавлял офис ЕС в Беларуси в области энергосбережения.

Семья, к которой принадлежал Лявон Шиманец, много сделала для белорусского национального возрождения.

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