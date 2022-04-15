Польша ввела эмбарго на российский уголь 15.04.2022, 9:50

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Закон подписал президент страны Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает эмбарго на российский уголь, а также дает возможность замораживать активы лиц, которые поддерживают российскую агрессию, передает polsatnews.pl.

Как отметили в канцелярии польского президента, закон предусматривает нормы по реализации решения, принятого на уровне Евросоюза.

В соответствии с документом запрещается импорт и транзит угля и кокса (коды товарной номенклатуры 2701 и 2704) с территории России и Беларуси.

В части заморозки активов лиц, поддерживающих нападение РФ на Украину, министр внутренних дел и администрации наделен полномочиями по формированию таких перечней.

Он будет включать в них лиц, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию, либо серьезное нарушение прав человека, либо подавление гражданского общества, либо другую деятельность, которая представляет серьезную угрозу демократии и верховенству закона в России и Беларусь.

Законом также предусмотрены вторичные санкции. Они будут касаться лиц, которые не соблюдают обязательства по заморозке активов, не соблюдают обязательство немедленного предоставления информации, необходимой для реализации санкций ЕС. На них может быть наложен штраф до 20 млн злотых (порядка 4,8 млн долларов по текущему курсу).

Документом также ограничивается допуск подсанкционных лиц к процедурам государственных закупок.

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