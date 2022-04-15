Министр обороны Словакии приравнял Путина к Гитлеру 3 15.04.2022, 10:28

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Украина борется за будущее всего мира.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что после вторжения президента России Владимира Путина в Украину его можно приравнять к немецкому фюреру Адольфу Гитлеру. По его мнению, российского лидера необходимо остановить в Украине.

Об этом он сообщил в комментарии для NYT.

Как отметил Надь, до нападения России на Украины для его страны было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о старых, но все еще мощных зенитных системах советского производства.

"Но это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 000 украинцев приехали в нашу страну. Сейчас парадигма совершенно другая", - отметил Надь.

По его словам, Путин уже "равен Гитлеру" и должен быть остановлен в Украине, прежде чем он сможет продвинуться дальше на запад.

"Украина буквально борется за наше будущее", - добавил словацкий министр.

Напомним, ранее Путина с Гитлером косвенно сравнил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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