«Это наши, так надо»: оккупант рассказал об обстреле Россией своей территории 4 15.04.2022, 10:35

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Подобная практика применялась и во время чеченской войны.

Россия сама обстреливает свои приграничные населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом украинских военных.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонных разговоров, опубликованный Службой безопасности Украины, передает УНИАН.

На одном из них оккупант обсуждает с женой вчерашний "обстрел" села Климово Брянской области.

"Это наши херачат", - объясняет оккупант, который сейчас находится в Донецкой области. На вопрос жены, зачем так делать, он отвечает просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа украинцы провоцируют. И вот поэтому попадают".

Он также признается, что подобная практика применялась Россией во время чеченской войны.

"Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина, – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово" - добавляет он.

Примечательно, что оккупант после такого якобы решил написать отказ от дальнейшего участия в войне против Украины.

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