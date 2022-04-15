Вербное воскресенье: история, традиции и обычаи празднования в разных странах 15.04.2022, 10:40

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В этому году православное Вербное воскресенье приходится на 17 апреля.

17 апреля православная Церковь встречает двунадесятый Господний праздник - Вход Господень в Иерусалим, или же - Вербное воскресенье. У многих этот день ассоциируется с веточками вербы. Ветки этого дерева символизируют пальмовые веточки, которыми иудеи приветствовали Иисуса, когда он входил в Иерусалим. Исходя из того, что в нашей стране пальмы не растут, их заменили на вербу, сделав символом новой жизни и пробуждением после долгого сна.

"Апостроф" сообщает об особенностях этого большого праздника.

Как в странах

Вербное воскресенье отмечают не только христиане, но и католики, причем атрибуты праздника в разных государствах могут отличаться. В Средиземноморских странах атрибутом праздника являются листья финиковой пальмы, на Филиппинах — листья кокосовой пальмы, в Австралии — толстые побеги грецких орехов, украшенные лентами и конфетами, в Польше — собранные в букеты сухоцветы, в Великобритании — тис. Французы заранее выращивают из косточек в глиняных горшочках апельсиновые деревца, которые перед праздником украшают лентами и несут на службу в церковь. В Италии в праздник дарят освященные веточки оливы людям, с которыми хотят помириться. Потому здесь праздник называется Оливковым воскресеньем.

История праздника

Согласно Библии, когда Иисус Христос въехал в город Иерусалим, чтобы своим страданием спасти человечество, горожане приветствовали его, держа в руках оливковые и пальмовые ветки. Горожане осыпали путь спасителя цветами и раскладывали у его ног одежду. С тех пор православные всего мира празднуют Вход Господень в Иерусалим. Жители тропических стран в этот день украшают свои дома ветками пальм и олив. В России из-за прохладного климата используют веточки вербы, а сам праздник называют Вербным воскресеньем. Верба расцветает раньше других деревьев, символизирует расцвет природы после долгого зимнего сна и зарождение новой жизни.

Традиции, обычаи

Христиане заблаговременно срезают ветки вербы и ставят дома в сосуды с водой. К празднику почки раскрываются и на ветках появляются пушистые белые соцветия. В субботу вечером в храмах начинаются праздничные богослужения, которые продолжаются и на следующий день. Верующие стоят до конца службы с вербными букетиками и зажжёнными свечами, а священнослужители окропляют веточки святой водой. Потом прихожане приносят вербу домой, закрепляют её у икон и хранят весь год. Эти веточки считаются мощным оберегом для жилища и его обитателей. Веточки вербы нельзя срезать возле кладбища, а также на деревьях, на которых есть дупла и гнёзда. На Вербное воскресенье принято похлопывать веточками вербы по спинам домочадцев, приговаривая: «Не я бью, а верба бьет!".

Когда похлопывают вербой детей, приговаривают: "Как вербочка растет, так и ты расти!". Считается, что этот нехитрый обряд защищает душу человека от злых духов, избавляет от сглаза, привлекает здоровье, благополучие и силу. Купание больных детей в воде с пушистыми шариками освященной вербы дарит малышам скорейшее выздоровление и красоту.

Почки ивы сохраняют мужскую силу и дарят женщинам плодородие, поэтому народные целители на Вербное воскресенье заговаривают их для своих пациентов. Хозяйки угощают домочадцев пирогами и печеньем с вербными почками и свято верят, что такая выпечка убережёт близких людей от болезней. Чтобы животные быстро росли и не болели, им дают специальный хлеб с запеченными ростками ивы. Незамужние девушки с помощью вербных веточек привораживают своих возлюбленных. Для этого они связывают между собой несколько прутиков вербы красной лентой или нитью, загадывают суженного и кладут вербу за иконы.

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