После потопления «Москвы» флоту РФ нужно срочно бежать с Черного моря 18 Николай Фельдман, «Главред»

15.04.2022, 10:55

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У оккупантов теперь возникает большая проблема с управлением всеми фронтами и военными силами.

Угрожать новыми ударами по точкам принятия решений в Киеве для Москвы чревато.

Сразу после угрозы получить такой удар по флагману черноморского флота да еще и с таким названием - это панч.

Не знаю, будет ли попытка соорудить ответ по Киеву, но сейчас точно время черноморскому флоту срочно бежать из Черного моря.

Для россиян теперь вообще большая проблема с тем, как не потерять управляемость всеми фронтами и военными силами.

В это время еще и всех генералов по украинскому вопросу арестовать, расследовать хищения, менять на ходу командование армиями, резервами, тылами, проводить какие-то антитеррористические действия в Белгородской и Курской областях, придумывать фейки на все страны мира, мобилизировать население, противодействовать экономическим санкциям, решать продовольственные кризисы и вопросы тотальной безработицы - похоже, что слишком много задач выпадает на долю одного диктатора.

И самое для него плохое - деньгами это почти никак не решается. Ему нужно время, передышка, а он наступает и все пытается повысить ставки, бормотать про ядерное оружие и готовность его применить.

Только вот даже его применение не способно остановить украинские вооруженные силы. Тактическое ядерное оружие способно решить разные задачи, но не эту.

Николай Фельдман, «Главред»

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