Экономист: Беларусь может столкнуться с галопирующей инфляцией 4 15.04.2022, 11:06

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Планы властей по «сдерживанию» цен уже провалены.

Накануне Дня космонавтики Белстат рассказал о действительно космических темпах роста инфляции в Беларуси. Годовые планы властей страны относительно нее были разбиты в неравном бою всего за один месяц, передает «Белсат».

Потребительские цены на товары и услуги в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 6,1%. Это больше, чем в основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь, утвержденных на весь 2022 год. Напомним, что план властей на инфляцию предусматривал, что она не должна превысить 6%.

В целом с начала года цены в Беларуси выросли на 9,4%, а за год – март 2022-го по март 2021-го – на 15,9%. То есть годовой показатель инфляции превысил плановый в более чем 2,5 раза.

Мартовские темпы роста цен в последний раз фиксировались в Беларуси в 2011 году, отмечает портал ilex.

Что больше всего подорожало с начала года?

С начала года продукты в Беларуси подорожали на 7,6%, среди них в топ-10 вошли:

Перец сладкий (+97,7%)

Помидоры свежие (+87,2%)

Бананы (+69,8%)

Виноград (+56,7%)

Груши (+49,7%)

Цитрусовые (+37,4%)

Чеснок (+31,1%)

Яблоки (+26%)

Морковь (+23,4%)

Рыба соленая и копченая деликатесная (+22,9%)

Непродовольственные товары за три месяца выросли в цене на 12,1%. Лидерами среди них стали:

Запчасти к автомобилям (+74,3%)

Моторное масло (+51,3%)

Цифровая фотокамера (+37,7%)

Моющие средства ухода за автомобилями (+36%)

Посудомоечная машина (+30,2%)

Легковой автомобиль (+29,7%)

Триммер (+26,8%)

Спички (+26,7%)

Живые цветы (+25,4%)

Персональный компьютер (+25,3%)

Существенно подорожали и услуги – на 8,7%. Наибольший рост показали услуги:

Воздушного транспорта (+33,2%)

Международного туризма (+30,8%)

Железнодорожного транспорта международного сообщения (+20,9%)

Фотоателье (+15,6%)

Канализация (+15,3%)

Холодная вода (+15%)

Страхования (+13,7%)

Техническое обслуживание жилых помещений (+12,9%)

Малярные работы (+12%)

Газ природный сетевой (+11,9%)

А вот из тех товаров, которые подешевели за три месяца, не наберется и топ-10. Это – свежие огурцы (-16,9%) и белокочанная свежая капуста (-5,2%), а также ненужная весной зимняя одежда – дубленки, кожаные куртки на меху (-2,5%), шапки меховые (-1,6%), еще одни дубленки (-0,8%), шляпы (-0,4%), шапки меховые (-0,3%) и трикотажные (-0,2%).

А в марте?

Инфляция в марте в значительной степени совпадала по топовым позициям с показателями за три первых месяца. Так, продукты подорожали на 4,2%, включая:

Перед сладкий (+59,7%)

Помидоры свежие (+44,7%)

Бананы (+34,7%)

Цитрусовые (+31,7%)

Груши (+29,5%)

Виноград (+27,8%)

Рыба соленая и копченая деликатесная (+21,3%)

Яблоки (+14,5%)

Чеснок (+12,2%)

Сельдь соленая (+12%)

Непродовольственные товары выросли в цене больше всего – на 10,8%.

Среди них:

Запчасти к транспортным средствам (+68,1%)

Масло моторное (+50,7%)

Фотокамера цифровая (+37,5%)

Моющие средства по уходу за авто (+32,9%)

Посудомоечная машина (+26,8%)

Легковой автомобиль (+26,8%)

Триммер (+24,5%)

Персональный компьютер (+23,9%)

Строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия (+23,1%)

Шины для легкового автомобиля (+23%)

Услуги подорожали меньше всего – лишь на 3,3%. Лидерами среди них были услуги:

Международного туризма (+25,8%)

Железнодорожного международного сообщения (+22,6%)

Воздушного транспорта (+21%)

Фотоателье (+12,7%)

Легкового автотранспорта (+12,6%)

Ремонт стиральных машин (+7,9%)

Малярные работы (+7,8%)

Облицовка кафелем (+7,6%)

Ремонт ювелирных изделий (+7,1%)

Аренда однокомнатной квартиры у физических лиц (+5,7%).

Список того, что подешевело, в марте тоже не был большим. Дешевле стали свежие огурцы (-30,7%), плащи (-1,9%), перловая крупа (-1,7%), горох, фасоль (-0,8%), услуги концертных организаций (-0,7%), такси (-0,5%), лососевая икра (-0,4%), сосиски, сардельки (-0,2%) и колбасы сырокопченые и сыровяленые (-0,1%).

У Нацбанка «лапки»?

В Нацбанке Беларуси, комментируя резкий рост цен, заявили, что в этом «нашли отражение рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления». При этом о причинах усиления санкционного давления, как то поддержание минским режимом российской войны в Украине, там не упомянули.

«Наиболее чувствительно на ухудшение поставок иностранной продукции (сырья, материалов), рост транспортных расходов и ослабление национальной валюты реагировали цены на импортируемые товары, прежде всего непродовольственной группы и плодоовощной продукции», – отметили в регуляторе.

«А у нас, как говорится, лапки», – прокомментировали заявление Нацбанка авторы телеграмм-канала «Нашы грошы».

При этом они напомнили, что «эти же лапки параллельно ввели запрет на вывоз физлицами из страны муки, сахара, соли, различных круп более 1 кг, масла свыше 1 литра и консервов более 3 банок».

«Все для обеспечения продовольственной безопасности. То есть, с продбезопасностью все настолько «хорошо», что ей угрожает вывоз муки более килограмма на человека», – говорится в свежем комментарии экономистов.

Мог ли Нацбанк спасти цены?

Катерина Борнукова, академический директор BEROC, в разговоре с «Белсатом» отметила, что первоочередная задача таких отчетов Нацбанка относительно инфляции – показать, когда инфляция высока, что это не их вина. Что есть какие-то внешние факторы для нее.

«В данный момент я должна с ними согласиться, так как действительно большая часть роста цен приходится на тот факт, что, во-первых, в регионе происходит война, а, во-вторых, Беларусь является соагрессором в этой войне, на которого наложены санкции. Кроме санкций возникла определенная токсичность, которая вызывает проблемы в том числе с логистикой, с поставками, с отношениями с зарубежными партнерами. И все это, безусловно, влияет на цены», – отметила экономист.

На цены влияет и рост цен на продовольствие, ведь Украина является одним из крупных поставщиков продовольствия в мире. Также некоторые товары дорожают вследствие существенной девальвации белорусского рубля в конце февраля – начале марта.

«И когда производители и продавцы подняли цены, они очень неохотно их опускают. Даже если курс стабилизируется. Они могут опустить, но не на такой размер, как изменение курса», – считает Катерина Борнукова.

Также в результате санкций исчезли или сильно подорожали некоторые товары и элементы производства: офисная бумага, средства женской гигиены и прочее. И в таких ситуациях неопределенности, отметила экономист, производители стараются закладывать всевозможные риски (валютные, логистические) в свою цену.

«Это мы увидели в марте. И я не думаю, что Нацбанк мог сделать что-то отличное, чтобы этот процесс остановить. У нас и так есть очень много административного контроля цен, который не очень хорошо работает. И усугублять его не надо», – подчеркнула собеседница.

Катерина Борнукова отметила, что повышением ставок и зажиманием рублевой ликвидности Нацбанк и так сумел немножко сдержать девальвацию и поспособствовать откату курса назад. Так что, по ее мнению, говорить, что Нацбанк чего-то не сделал, неправильно.

Что будет дальше?

Что касается прогноза относительно инфляции, то здесь, полагает экономист, запланированный показатель в 6% за год уже будет превышен. Даже, если рост цен замедлится.

«Да, мы не увидим, наверное, в апреле уже 6%, как в марте. Но вполне может быть высокий процент. Поэтому к 6% [за год. – Ред.] мы уже никак не выйдем», – заявила Екатерина Борнукова.

По ее словам, годовая инфляция в Беларуси будет в двузначном диапазоне. С учетом же прогнозов, что в России она может составить 15-20%, то такого же варианта можно ожидать и в Беларуси.

«И это будет сильный фактор для обеднения населения, так как снижение доходов будет происходить прежде всего из-за снижения доходов», – считает экономист.

Далее на динамику цен в Беларуси будут влиять прежде всего мировые цены на энергоносители и продовольствие. Многое будет зависеть и от политики Нацбанка. Например, в 2011 году рост цен, вызванный девальвацией, пытались компенсировать ростом доходов. В результате инфляция за год составила почти 109%.

Если же и на этот раз Нацбанк выберет политику «допечатывания» денег, чтобы либо поддержать какие-то госпредприятия, либо повысить уровень доходов населения, то тогда Беларусь может столкнуться и с галопирующей инфляцией, заключила Катерина Борнукова.

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