Экономист: Беларусь может столкнуться с галопирующей инфляцией

Экономист: Беларусь может столкнуться с галопирующей инфляцией4
- 15.04.2022, 11:06
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Планы властей по «сдерживанию» цен уже провалены.
Накануне Дня космонавтики Белстат рассказал о действительно космических темпах роста инфляции в Беларуси. Годовые планы властей страны относительно нее были разбиты в неравном бою всего за один месяц, передает «Белсат».
Потребительские цены на товары и услуги в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 6,1%. Это больше, чем в основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь, утвержденных на весь 2022 год. Напомним, что план властей на инфляцию предусматривал, что она не должна превысить 6%.
В целом с начала года цены в Беларуси выросли на 9,4%, а за год – март 2022-го по март 2021-го – на 15,9%. То есть годовой показатель инфляции превысил плановый в более чем 2,5 раза.
Мартовские темпы роста цен в последний раз фиксировались в Беларуси в 2011 году, отмечает портал ilex.
Что больше всего подорожало с начала года?
С начала года продукты в Беларуси подорожали на 7,6%, среди них в топ-10 вошли:
Перец сладкий (+97,7%)
Помидоры свежие (+87,2%)
Бананы (+69,8%)
Виноград (+56,7%)
Груши (+49,7%)
Цитрусовые (+37,4%)
Чеснок (+31,1%)
Яблоки (+26%)
Морковь (+23,4%)
Рыба соленая и копченая деликатесная (+22,9%)
Непродовольственные товары за три месяца выросли в цене на 12,1%. Лидерами среди них стали:
Запчасти к автомобилям (+74,3%)
Моторное масло (+51,3%)
Цифровая фотокамера (+37,7%)
Моющие средства ухода за автомобилями (+36%)
Посудомоечная машина (+30,2%)
Легковой автомобиль (+29,7%)
Триммер (+26,8%)
Спички (+26,7%)
Живые цветы (+25,4%)
Персональный компьютер (+25,3%)
Существенно подорожали и услуги – на 8,7%. Наибольший рост показали услуги:
Воздушного транспорта (+33,2%)
Международного туризма (+30,8%)
Железнодорожного транспорта международного сообщения (+20,9%)
Фотоателье (+15,6%)
Канализация (+15,3%)
Холодная вода (+15%)
Страхования (+13,7%)
Техническое обслуживание жилых помещений (+12,9%)
Малярные работы (+12%)
Газ природный сетевой (+11,9%)
А вот из тех товаров, которые подешевели за три месяца, не наберется и топ-10. Это – свежие огурцы (-16,9%) и белокочанная свежая капуста (-5,2%), а также ненужная весной зимняя одежда – дубленки, кожаные куртки на меху (-2,5%), шапки меховые (-1,6%), еще одни дубленки (-0,8%), шляпы (-0,4%), шапки меховые (-0,3%) и трикотажные (-0,2%).
А в марте?
Инфляция в марте в значительной степени совпадала по топовым позициям с показателями за три первых месяца. Так, продукты подорожали на 4,2%, включая:
Перед сладкий (+59,7%)
Помидоры свежие (+44,7%)
Бананы (+34,7%)
Цитрусовые (+31,7%)
Груши (+29,5%)
Виноград (+27,8%)
Рыба соленая и копченая деликатесная (+21,3%)
Яблоки (+14,5%)
Чеснок (+12,2%)
Сельдь соленая (+12%)
Непродовольственные товары выросли в цене больше всего – на 10,8%.
Среди них:
Запчасти к транспортным средствам (+68,1%)
Масло моторное (+50,7%)
Фотокамера цифровая (+37,5%)
Моющие средства по уходу за авто (+32,9%)
Посудомоечная машина (+26,8%)
Легковой автомобиль (+26,8%)
Триммер (+24,5%)
Персональный компьютер (+23,9%)
Строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия (+23,1%)
Шины для легкового автомобиля (+23%)
Услуги подорожали меньше всего – лишь на 3,3%. Лидерами среди них были услуги:
Международного туризма (+25,8%)
Железнодорожного международного сообщения (+22,6%)
Воздушного транспорта (+21%)
Фотоателье (+12,7%)
Легкового автотранспорта (+12,6%)
Ремонт стиральных машин (+7,9%)
Малярные работы (+7,8%)
Облицовка кафелем (+7,6%)
Ремонт ювелирных изделий (+7,1%)
Аренда однокомнатной квартиры у физических лиц (+5,7%).
Список того, что подешевело, в марте тоже не был большим. Дешевле стали свежие огурцы (-30,7%), плащи (-1,9%), перловая крупа (-1,7%), горох, фасоль (-0,8%), услуги концертных организаций (-0,7%), такси (-0,5%), лососевая икра (-0,4%), сосиски, сардельки (-0,2%) и колбасы сырокопченые и сыровяленые (-0,1%).
У Нацбанка «лапки»?
В Нацбанке Беларуси, комментируя резкий рост цен, заявили, что в этом «нашли отражение рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления». При этом о причинах усиления санкционного давления, как то поддержание минским режимом российской войны в Украине, там не упомянули.
«Наиболее чувствительно на ухудшение поставок иностранной продукции (сырья, материалов), рост транспортных расходов и ослабление национальной валюты реагировали цены на импортируемые товары, прежде всего непродовольственной группы и плодоовощной продукции», – отметили в регуляторе.
«А у нас, как говорится, лапки», – прокомментировали заявление Нацбанка авторы телеграмм-канала «Нашы грошы».
При этом они напомнили, что «эти же лапки параллельно ввели запрет на вывоз физлицами из страны муки, сахара, соли, различных круп более 1 кг, масла свыше 1 литра и консервов более 3 банок».
«Все для обеспечения продовольственной безопасности. То есть, с продбезопасностью все настолько «хорошо», что ей угрожает вывоз муки более килограмма на человека», – говорится в свежем комментарии экономистов.
Мог ли Нацбанк спасти цены?
Катерина Борнукова, академический директор BEROC, в разговоре с «Белсатом» отметила, что первоочередная задача таких отчетов Нацбанка относительно инфляции – показать, когда инфляция высока, что это не их вина. Что есть какие-то внешние факторы для нее.
«В данный момент я должна с ними согласиться, так как действительно большая часть роста цен приходится на тот факт, что, во-первых, в регионе происходит война, а, во-вторых, Беларусь является соагрессором в этой войне, на которого наложены санкции. Кроме санкций возникла определенная токсичность, которая вызывает проблемы в том числе с логистикой, с поставками, с отношениями с зарубежными партнерами. И все это, безусловно, влияет на цены», – отметила экономист.
На цены влияет и рост цен на продовольствие, ведь Украина является одним из крупных поставщиков продовольствия в мире. Также некоторые товары дорожают вследствие существенной девальвации белорусского рубля в конце февраля – начале марта.
«И когда производители и продавцы подняли цены, они очень неохотно их опускают. Даже если курс стабилизируется. Они могут опустить, но не на такой размер, как изменение курса», – считает Катерина Борнукова.
Также в результате санкций исчезли или сильно подорожали некоторые товары и элементы производства: офисная бумага, средства женской гигиены и прочее. И в таких ситуациях неопределенности, отметила экономист, производители стараются закладывать всевозможные риски (валютные, логистические) в свою цену.
«Это мы увидели в марте. И я не думаю, что Нацбанк мог сделать что-то отличное, чтобы этот процесс остановить. У нас и так есть очень много административного контроля цен, который не очень хорошо работает. И усугублять его не надо», – подчеркнула собеседница.
Катерина Борнукова отметила, что повышением ставок и зажиманием рублевой ликвидности Нацбанк и так сумел немножко сдержать девальвацию и поспособствовать откату курса назад. Так что, по ее мнению, говорить, что Нацбанк чего-то не сделал, неправильно.
Что будет дальше?
Что касается прогноза относительно инфляции, то здесь, полагает экономист, запланированный показатель в 6% за год уже будет превышен. Даже, если рост цен замедлится.
«Да, мы не увидим, наверное, в апреле уже 6%, как в марте. Но вполне может быть высокий процент. Поэтому к 6% [за год. – Ред.] мы уже никак не выйдем», – заявила Екатерина Борнукова.
По ее словам, годовая инфляция в Беларуси будет в двузначном диапазоне. С учетом же прогнозов, что в России она может составить 15-20%, то такого же варианта можно ожидать и в Беларуси.
«И это будет сильный фактор для обеднения населения, так как снижение доходов будет происходить прежде всего из-за снижения доходов», – считает экономист.
Далее на динамику цен в Беларуси будут влиять прежде всего мировые цены на энергоносители и продовольствие. Многое будет зависеть и от политики Нацбанка. Например, в 2011 году рост цен, вызванный девальвацией, пытались компенсировать ростом доходов. В результате инфляция за год составила почти 109%.
Если же и на этот раз Нацбанк выберет политику «допечатывания» денег, чтобы либо поддержать какие-то госпредприятия, либо повысить уровень доходов населения, то тогда Беларусь может столкнуться и с галопирующей инфляцией, заключила Катерина Борнукова.