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Главная цель Путина

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  • 15.04.2022, 11:22
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Главная цель Путина

Это все та же «политика салями».

Не случайно перед нападением на Украину Путин утверждал, что «всем народам Украины» должно быть предоставлено право «самостоятельно определить свою судьбу»

На совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин заявил, что процесс переговоров с Украиной «зашел в тупик» из-за Крыма, Севастополя и Донбасса — якобы украинская сторона первоначально соглашалась исключить эти территории из режима международных гарантий, которые должны быть предоставлены Украине, а затем отказалась от этой позиции. И все снова зашло в тупик, — пишет Виталий Портников для «Крым. Реалии».

Нужно понимать, что сам Владимир Путин разговаривает дипломатическими иносказаниями. И для него «исключение» Крыма, Севастополя и Донбасса из режима гарантий это, вероятно, прежде всего, признание Украиной «российского статуса» Крыма и «независимости» «народных республик».

Совершенно не случайно требование «решить вопрос» Крыма и Донбасса всегда было одним из главных требований Москвы на переговорах с Украиной — и никуда не денется из повестки дня. Может, конечно, сложиться иллюзия, что Путин смирится с нейтралитетом Украины и ее отказом от НАТО. Но в ту же минуту, в которую украинская делегация заявляет о своем согласии с нейтралитетом, на столе появляется Крым. Именно признание «российского статуса» Крыма, а вовсе не «отложенный статус» на 15 лет, как предлагали украинские участники переговоров. Не больше и не меньше.

Может, конечно, возникнуть, вопрос, почему Владимир Путин так отчаянно держится за это украинское согласие с «российским статусом» Крыма, почему оно является для него принципиальным вопросов переговоров. Но в своем представлении о целях войны против Украины Путин логичен, признание Украиной «российского статуса» Крыма для него, уверен, не блажь, а цель.

Во-первых, такое признание должно, по мнению российского президента, побудить другие страны к признанию российского «суверенитета над Крымом». Пусть это даже не сделают западные страны, но признание Крыма Украиной, вероятно, откроет возможности для аналогичных решений со стороны союзников Кремля. И каждый такой шаг будет убеждать мир, что вопрос Крыма решен раз и навсегда, если уж и Украина от этой территории отказалась.

Во-вторых, такое признание, уверен, станет для российского президента возможностью говорить о том, что одна из главных целей «спецоперации» выполнена, «российскому Крыму» ничто не угрожает. И даже если Украина вдруг все равно вступит в НАТО, то она уже не будет возвращать Крым с помощью силы, так как сама согласилась с тем, что это не ее территория. А значит, Путин предотвратил Третью Мировую.

Ну а в-третьих, это все та же «политика салями». Сегодня Украина признает российский статус Крыма и создается прецедент признания самим Украинским государством факта аннексии собственных территорий. А завтра, уверен, Москва присоединяет Донбасс и тоже требует от Украины согласиться с российским статусом Донбасса. А послезавтра «референдум о присоединении к России» проходит в какой-нибудь «Херсонской народной республике» — и тоже предлагается признать ее вхождение в Россию.

Ведь не случайно перед нападением на Украину Путин утверждал, что «всем народам Украины» должно быть предоставлено право «самостоятельно определить свою судьбу». А какой может быть эта судьба, кроме как присоединиться к Российской Федерации — лучше, с украинского же согласия.

Поэтому от своего требования признать Крым Путин, думаю, не отступится. Для него признать Крым — это дать ему возможность и дальше уничтожать Украину. А ведь это и есть, уверен, его главная цель.

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