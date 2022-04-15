Главная цель Путина 6 15.04.2022, 11:22

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Это все та же «политика салями».

Не случайно перед нападением на Украину Путин утверждал, что «всем народам Украины» должно быть предоставлено право «самостоятельно определить свою судьбу»

На совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин заявил, что процесс переговоров с Украиной «зашел в тупик» из-за Крыма, Севастополя и Донбасса — якобы украинская сторона первоначально соглашалась исключить эти территории из режима международных гарантий, которые должны быть предоставлены Украине, а затем отказалась от этой позиции. И все снова зашло в тупик, — пишет Виталий Портников для «Крым. Реалии».

Нужно понимать, что сам Владимир Путин разговаривает дипломатическими иносказаниями. И для него «исключение» Крыма, Севастополя и Донбасса из режима гарантий это, вероятно, прежде всего, признание Украиной «российского статуса» Крыма и «независимости» «народных республик».

Совершенно не случайно требование «решить вопрос» Крыма и Донбасса всегда было одним из главных требований Москвы на переговорах с Украиной — и никуда не денется из повестки дня. Может, конечно, сложиться иллюзия, что Путин смирится с нейтралитетом Украины и ее отказом от НАТО. Но в ту же минуту, в которую украинская делегация заявляет о своем согласии с нейтралитетом, на столе появляется Крым. Именно признание «российского статуса» Крыма, а вовсе не «отложенный статус» на 15 лет, как предлагали украинские участники переговоров. Не больше и не меньше.

Может, конечно, возникнуть, вопрос, почему Владимир Путин так отчаянно держится за это украинское согласие с «российским статусом» Крыма, почему оно является для него принципиальным вопросов переговоров. Но в своем представлении о целях войны против Украины Путин логичен, признание Украиной «российского статуса» Крыма для него, уверен, не блажь, а цель.

Во-первых, такое признание должно, по мнению российского президента, побудить другие страны к признанию российского «суверенитета над Крымом». Пусть это даже не сделают западные страны, но признание Крыма Украиной, вероятно, откроет возможности для аналогичных решений со стороны союзников Кремля. И каждый такой шаг будет убеждать мир, что вопрос Крыма решен раз и навсегда, если уж и Украина от этой территории отказалась.

Во-вторых, такое признание, уверен, станет для российского президента возможностью говорить о том, что одна из главных целей «спецоперации» выполнена, «российскому Крыму» ничто не угрожает. И даже если Украина вдруг все равно вступит в НАТО, то она уже не будет возвращать Крым с помощью силы, так как сама согласилась с тем, что это не ее территория. А значит, Путин предотвратил Третью Мировую.

Ну а в-третьих, это все та же «политика салями». Сегодня Украина признает российский статус Крыма и создается прецедент признания самим Украинским государством факта аннексии собственных территорий. А завтра, уверен, Москва присоединяет Донбасс и тоже требует от Украины согласиться с российским статусом Донбасса. А послезавтра «референдум о присоединении к России» проходит в какой-нибудь «Херсонской народной республике» — и тоже предлагается признать ее вхождение в Россию.

Ведь не случайно перед нападением на Украину Путин утверждал, что «всем народам Украины» должно быть предоставлено право «самостоятельно определить свою судьбу». А какой может быть эта судьба, кроме как присоединиться к Российской Федерации — лучше, с украинского же согласия.

Поэтому от своего требования признать Крым Путин, думаю, не отступится. Для него признать Крым — это дать ему возможность и дальше уничтожать Украину. А ведь это и есть, уверен, его главная цель.

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