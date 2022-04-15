Как белорус с семьей поехал в Египет и остался без чемодана с вещами 15.04.2022, 11:25

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Потом было судебное разбирательство с турфирмой.

Историю своего отпуска «Онлайнеру» рассказывал Василией: он поехал с семьей в Египет и остался без чемодана с вещами. Потом было судебное разбирательство с турфирмой.

Могилевчанин Василий прошлым летом собрался с супругой и сыном отдохнуть на море. 26 июля заключил договор с турфирмой «Маяна Трэвел», а 13 августа семья вылетела чартером в Хургаду. По прибытии выяснилось, что один чемодан не прилетел — в этом багаже были все вещи супруги и сына Василия.

— В аэропорту составили акт PIR, после чего нам сказали ехать в отель, где проблемой будет заниматься гид, — начинает Василий. — Следующим утром мы пришли на встречу с гидом, но тот полчаса предлагал нам посетить разные экскурсии и заполнить анкету на обратный вылет, а по моей проблеме не сказал ни слова. Когда я спросил, тот ответил «ждите». И так два дня я постоянно сидел с телефоном в руках и ждал хоть какой-нибудь информации, а не отдыхал на море, как другие туристы.

Правда, он отмечает, что сообщил о проблеме и сотруднице турфирмы — она все время пыталась успокоить и была на связи в свой выходной, но находилась в Могилеве и фактически не могла помочь.

— После встречи с гидом я понял, что моей проблемой никто не занимается, и поэтому я сам связался с «Белавиа». Также звонил на египетскую горячую линию. Прошло 20 часов, как мы были без вещей на 40-градусной жаре... Представители «Тез Тур» в Египте оперативно ответили, что в Хургаде багаж не найден — как только появится информация о моем багаже, меня проинформируют.

Вечером 14 августа в службе розыска багажа «Белавиа» сообщили мужчине, что багаж найден и будет отправлен в Хургаду 15 августа.

— Эту информацию я переслал в «Тез Тур Египет» — ответили, что свяжутся, когда багаж прибудет в Хургаду. Наступило утро 15 августа, никто мне не звонит и не пишет, а рейс ведь прибыл в 8:35. Мы сидим в джинсах и кроссовках... Пришлось идти на рынок и купить минимальный набор личных вещей: купальник, плавки, шорты, майки, кепки, сланцы, косметику, средства личной гигиены и белье. Естественно, уличные торговцы чеков не предоставили. Все это сопровождалось нервами и слезами, так как в потерянном багаже было все абсолютно новое, специально купленное для этого отдыха. Помимо личных вещей, пришлось покупать и лекарства, чтобы хоть как-нибудь успокоить супругу.

Так проходил второй день на отдыхе. В 19:45 после нескольких попыток и запросов Василию вручили багаж.

— На фоне всей этой неприятной ситуации у меня поднялось давление, пришлось каждый день принимать лекарства и наблюдаться в местном медпункте. Я уже молчу, в каком состоянии эти дни находилась моя супруга. Она плакала в аэропорту и задавалась вопросом, почему из 180 пассажиров пропал именно наш багаж. Эти два дня просто можно вычеркнуть из тура: весь день 14 августа мы провели в номере и на ресепшен в ожидании, а 15-го вместо пляжа нам пришлось идти в торговые ряды.

Все это Василий рассказал в суде, куда обратился после поездки. Также он просил турфирму сделать перерасчет тура и вернуть ему 1000 рублей за испорченный отдых — всего мужчина заплатил 4200.

— Это сумма даже без морального вреда. Также я просил возместить 300 рублей материальных затрат на предметы первой необходимости, которые нам пришлось купить, — отмечает он. — Если бы эта ситуация случилась по прибытии в Беларусь, это ничего, можно переждать и пережить, но остаться без личных вещей в чужой стране на 40-градусной жаре...

По возвращении в Беларусь Василий начал писать обращения по поводу инцидента. В авиакомпании «Белавиа» (рейс был от нее, но чартерный, билет на него невозможно купить физлицу без посредничества туроператора) ответили, что ответственности за оказанные ненадлежащим образом услуги не несут, нужно обращаться к юрлицу, с которым заключен договор на оказание туристических услуг. Также в «Белавиа» отметили, что без чеков не смогут рассматривать процедуру компенсации затрат на купленные семьей Василия вещи.

Турфирма тоже сначала ответила на обращение Василия, что ее вины ни в чем нет: за багаж ответственен авиаперевозчик. После этого последовал и ответ от туроператора «Тез Тур» — там было сказано то же самое, плюс компания уточнила: в обязанности отельных гидов не входит поиск багажа туристов.

Но когда мужчина начал процедуру обращения в суд, турфирма внезапно отправила ему перевод в 600 рублей, хотя отметила, что не видит в своих действиях нарушений. Могилевчанин принял деньги, но от иска не отказался: потратил немало денег за услуги Минского общества прав потребителей, заявлял уменьшение цены по договору на тысячу рублей, неустойку, моральную компенсацию и возмещение расходов на вынужденно купленные вещи. В последнем ему было отказано, так как товарных чеков не было. В остальном суд удовлетворил жалобу туриста и признал ненадлежащим выполнение туруслуг фирмой.

«Исполнение обязательств третьими лицами не освобождает исполнителя по договору от ответственности перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по договору оказания туристических услуг», — сказано в мотивировочной части судебного решения.

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