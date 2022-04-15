Корабли НАТО вошли в Балтийское море 6 15.04.2022, 11:24

4,140

Флотилию возглавляет фрегат королевского военно-морского флота Нидерландов «De Zeven Provinciën».

Корабли 1-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками.

Как сообщает эстонский портал ERR, группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее фрегат королевского военно-морского флота Нидерландов "De Zeven Provinciën".

Так, в Балтийское море вошла часть кораблей группы SNMG1. Оставшиеся корабли придут уже в пятницу в терминал Таллиннского порта.

Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Отметим, Североатлантический военный альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами. Три уже стоящих в порту фрегата пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях, которые назывались "Холодный ответ".

Натовские корабли простоят в терминале еще как минимум неделю, а на следующей неделе на смену им придет уже другая группа военно-морских сил альянса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».