В РФ началась паника: россияне массово снимают валюту с депозитов

В РФ началась паника: россияне массово снимают валюту с депозитов5
- 15.04.2022, 11:27
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Отток с валютных счетов за месяц составил почти $10 миллиардов.
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины россияне начали массово снимать валюту с депозитов.
Об этом сообщает Центробанк России.
В марте 2022 года россияне сняли с валютных счетов $9,8 млрд, отток длится второй месяц подряд.
При этом, наибольший отток валюты по счетам и депозитам наблюдался в первую декаду месяца. Он прекратился в последнюю неделю марта.
На динамику валютных остатков повлияло введение ограничений со стороны российского центробанка.
9 марта российский регулятор на полгода запретил кредитным организациям выдавать клиентам-физлицам на руки любую иностранную валюту кроме долларов и ввел лимит на снятие средств — $10 000 в эквиваленте.
Забрать валюту могли только те клиенты, которые открыли счет или срочный вклад до 9 марта. При этом, новые вклады или средства сверх лимита можно снять только в рублях.
С 11 апреля ЦБ разрешил банкам выдавать в пределах лимитов евро, а с 18 апреля клиенты смогут покупать наличную валюту в отделениях.