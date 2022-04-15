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Бойцы батальона Калиновского получили новейшее западное оружие для уничтожения авиации и бронетехники врага

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  • 15.04.2022, 11:36
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Бойцы батальона Калиновского получили новейшее западное оружие для уничтожения авиации и бронетехники врага

Белорусов вооружили «Стингерами» и современными многоцелевыми гранатометами.

Белорусские добровольцы из батальона имени Кастуся Калиновского получили новейшее западное вооружение.

Об этом сообщает «Оперативный ВСУ».

Так, батальон имени Кастуся Калиновского получил:

- ручные противотанковые гранатометы PSRL-1, которые разработаны американской компанией AirTronic на базе РПГ-7;

- для уничтожения авиационных боевых машин оккупантов предоставлены переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger;

- против бронетехники добровольцев вооружили многоцелевыми гранатометами RGW-90 MATADOR от фирмы Dynamit Nobel Defense (DND).

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