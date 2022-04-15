Какой будет погода на католическую Пасху? 1 15.04.2022, 11:50

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Прогноз по Беларуси на 16-18 апреля.

16 апреля погоду в стране будут определять атмосферные фронты и неустойчивая холодная воздушная масса. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление будет расти, пишет pogoda.by.

17 апреля погодные условия в нашей стране будут определять холодные воздушные массы, поступающие с севера России, по юго-востоку скажется влияние фронтальных разделов. Облачно с прояснениями. Местами, а по юго-востоку страны на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем +2..+8°С, по юго-западу Беларуси до +10°С.

18 апреля ночью сохранится влияние холодной неустойчивой воздушной массы, днем на территорию страны сместятся атмосферные фронты с востока Украины. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем +2..+9°С.

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