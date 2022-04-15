Президент Польши утвердил поправки в закон о гуманитарных визах для белорусов 15.04.2022, 11:58

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Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, благодаря которым белорусы смогут получать гуманитарные виды на жительство и гуманитарные визы в Польше, сообщает сайт президента.

Благодаря поправкам белорусы смогут получать национальные (в том числе гуманитарные) визы, находясь на территории Польши. Также лица, которые пребывают на территории Польши на основании виз, выданных по гуманитарным причинам, смогут получить гуманитарный вид на жительство. Белорусы с таким видом ВНЖ смогут получить польский проездной документ.

Данные документы будут выдаваться не только в Варшаве, но и в других городах Польши. Разработка механизма и налаживание процедуры займет около 2 месяцев

Как сообщают СМИ со ссылкой на МВД Польши, гуманитарные виды на жительство и гуманитарные визы будут выдаваться всем нуждающимся гражданам Беларуси независимо от того, приехали они на территорию Польши из Украины после 24 февраля либо приехали в страну по другим обстоятельствам.

Ранее за поправки в закон проголосовали Сейм и Сената Польши.

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