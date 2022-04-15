«Побитая пьяная детина»: Виталий Ким метко описал Россию 3 15.04.2022, 12:04

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Виталий Ким

Легендарный глава Николаевской области аллегорически рассказал о ситуации на фронте.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сравнил Россию с "пьяным быдлом" в футболке с надписью Z.

Об этом он рассказал в своем сегодняшнем обращении, опубликованном в Телеграмм-канале, передает УНИАН.

"Представьте себе, идет такой парень себе, здоровый, бухое быдло. Идет домой в футболке Z, "Деды воевали". И на входе в свой дом в соседнем дворе видит, сидит мальчик красивый, с девочкой договаривается. Большая стройка девочку зовут. Почти договорился в кино уже пойти, у него планы на вечер. "О, - говорит. - Иди сюда чего ты здесь сидишь?". Драка, и мальчик, такой стройненький, красивенький, как навалял этому быдлу, юшка из носа течет, на коленках стоит. И вот в этой позиции смотрит, что рядом лежит такой камень огромный… За камень такой и принимает решение, вроде ж неправ. Но проблема - со всех окон смотрят на него соседи… Думает, сейчас выиграю, но соседи все поймут, что я неправ, что я - быдлятина", - говорит глава Ким.

Он подчеркнул, что сейчас в такой позиции находится Россия, "здоровая пьяная детина".

"У которой рядом лежит огромный камень, и она принимает решение: "Что мне сейчас сделать", - говорит Ким.

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