«Круглая» цифра: стали известны потери оккупантов с начала полномасштабной войны против Украины 15.04.2022, 12:25

Опубликованы последние данные Генерального штаба ВСУ.

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли около 20 000 российских военных. Количество уничтоженных танков превысило 750 единиц.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери противника:

Личный состав - около 20000 человек

Танки - 756

Боевые бронированные машины - 1976

Артиллерийские системы - 366

РСЗО - 122

Средства ПВО - 66

Самолеты - 163

Вертолеты - 144

Автомобильная техника - 1443

Корабли/катера - 8

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 135

Специальная техника - 25

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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