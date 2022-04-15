«Круглая» цифра: стали известны потери оккупантов с начала полномасштабной войны против Украины
- 15.04.2022, 12:25
Опубликованы последние данные Генерального штаба ВСУ.
С начала полномасштабной войны России против Украины погибли около 20 000 российских военных. Количество уничтоженных танков превысило 750 единиц.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери противника:
Личный состав - около 20000 человек
Танки - 756
Боевые бронированные машины - 1976
Артиллерийские системы - 366
РСЗО - 122
Средства ПВО - 66
Самолеты - 163
Вертолеты - 144
Автомобильная техника - 1443
Корабли/катера - 8
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 135
Специальная техника - 25
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.