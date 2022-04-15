Украинские воины разбили россиян в Донецкой области: мощные кадры 3 15.04.2022, 12:37

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Никто из попавших под удар оккупантов не выжил.

Украинские защитники удачно разбили россиян в Донецкой области.

Никто из попавших под удар оккупантов не выжил. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

Технику оккупантов уничтожили с помощью артиллерии. Огонь корректировали с помощью беспилотников. Более десятка российских танков и БТРов превратились в металлолом, а захватчиков ликвидировали.

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