Украинские воины разбили россиян в Донецкой области: мощные кадры

Украинские воины разбили россиян в Донецкой области: мощные кадры3
- 15.04.2022, 12:37
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Никто из попавших под удар оккупантов не выжил.
Украинские защитники удачно разбили россиян в Донецкой области.
Никто из попавших под удар оккупантов не выжил. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.
Технику оккупантов уничтожили с помощью артиллерии. Огонь корректировали с помощью беспилотников. Более десятка российских танков и БТРов превратились в металлолом, а захватчиков ликвидировали.