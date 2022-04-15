В Беларуси вспыхнул пожар на Мозырском НПЗ 7 15.04.2022, 12:44

10,890

Возгорание произошло на территории парка сжиженных газов.

На территории парка сжиженных газов «Мозырского НПЗ» 14 апреля произошел пожар, сообщает МЧС.

Около 10.17 на территории парка сжиженных газов предприятия произошел пропуск нефтепродукта через фланцевое соединение задвижки трубопровода.

Горючее воспламенилось. Работники МЧС тушили загорание, охлаждали и вели защиту технологических конструкций.

В результате загорания пострадавших нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».