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В Беларуси вспыхнул пожар на Мозырском НПЗ

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  • 15.04.2022, 12:44
  • 10,890
В Беларуси вспыхнул пожар на Мозырском НПЗ

Возгорание произошло на территории парка сжиженных газов.

На территории парка сжиженных газов «Мозырского НПЗ» 14 апреля произошел пожар, сообщает МЧС.

Около 10.17 на территории парка сжиженных газов предприятия произошел пропуск нефтепродукта через фланцевое соединение задвижки трубопровода.

Горючее воспламенилось. Работники МЧС тушили загорание, охлаждали и вели защиту технологических конструкций.

В результате загорания пострадавших нет.

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