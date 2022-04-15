Последний ход Путина 15 15.04.2022, 12:50

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Что стоит за заявлением главы Кремля?

Угрозы России применением ядерного оружия являются одним из этапов информационной войны против Украины. Такой вид вооружений – последний инструмент Кремля, поэтому российские власти разгоняют страхи ядерной атаки на всех фронтах. На данный момент нет сигналов, которые указывали бы на подготовку к ядерной войне. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В ходе телемарафона он рассказал о том, что главным козырем правящего режима в России является ядерное оружие. Именно поэтому они все время разгоняют страхи по поводу его применения.

"Их главный козырь - ядерное оружие, поэтому они разгоняют эти страхи на всех фронтах. Мы должны понимать, что это последний козырь Путина", - отметил чиновник.

По его словам, действия Москвы рассчитаны, скорее, на поднятие ставок в информационной войне. На данный момент ничего не указывает на подготовку россиян к ядерной атаке.

"Сейчас на нас идет информационная атака и попытка еще раз поднять ставки в информационной войне. Сейчас ничего не показывает, что они готовятся к ядерной атаке", - подчеркнул Вадим Денисенко.

Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал о том, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Как полагает гарант, российское руководство любит жизни и не готово идти на подобные риски. В то время как в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник Службы безопасности Украины Михаил Притула считает, что Россия рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Киеву. По мнению военного, одна из ракет уже нацелена на столицу. Москва изучает возможности запуска такого сценария.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев заявил, что Путин вряд ли отдаст приказ применения ядерного оружия, так как он не уверен в реализации своего решения. Причем большое число офицеров не поддерживает политику Кремля.

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