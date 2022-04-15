Генералы бездарных карьер 6 Ирина Халип

15.04.2022, 13:00

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Достаточно посмотреть на их главнокомандующего, и все становится ясно.

Не понимаю, откуда берется недоумение по поводу действий российских военных в Украине. Не понимаю фраз «это за пределами добра и зла!», «как они могут!», «разве человек способен на такое?». Не понимаю, что тут может удивлять.

По-моему, все, что они творят, вполне логично и естественно. В российской армии всегда главной ценностью была не боеспособность, а субординация. Так что низшее звено – всего лишь бледная копия среднего, а среднее, в свою очередь, - такая же копия звена высшего. Поэтому для того, чтобы понять российского солдата, достаточно посмотреть на российских генералов.

Вот, например, генерал-полковник Шаманов, который категорически опровергает возможность радиационного заражения военных, оккупировавших Чернобыльскую АЭС и рывших окопы в Рыжем лесу. Шаманов говорит: нет, они не могли получить дозу радиации, потому что «эти позиции занимали еще наши партизаны во время Великой Отечественной, и ни у кого из них лучевой болезни не было». И это говорит не какой-нибудь прапорщик из анекдота, а боевой генерал, командарм, депутат. Командарм, который в свое время удачно выдал дочку замуж за криминального авторитета Глыбу и отправил две группы спецназа на перехват московского следователя, ехавшего к Глыбе на обыск. Боевой генерал, который в 1999 году в Чечне запретил выпускать мирное население из зоны боевых действий, дождался скопления тысяч беженцев у закрытого блокпоста и отдал приказ об авианалете. Депутат, который говорил: «Нам не нужны визы, нам нужен приказ главнокомандующего». Так разве у кого-нибудь еще могут возникнуть вопросы к тем дегенератам, что пошли окапываться в Рыжем лесу, к тем, кто выносит из разоренных домов все до последнего гвоздя, и к тем, кто фигачит бомбами по мирному населению? Посмотрите на генералов – все станет ясно.

Лично для меня самый характерный персонаж среди российского генералитета – командующий воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин. Такую биографию специально придумать было бы невозможно. В 1991 году, во время августовского путча, капитан Суровикин был командиром батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. И именно по его приказу Дмитрий Комарь был задавлен БМП, а Илья Кричевский и Владимир Усов застрелены. Сразу после провала ГКЧП Суровикина арестовали и отправили в Лефортово. Но через семь месяцев выпустили без суда, присвоили звание майора и даже направили в академию Фрунзе. Вероятно, Борис Ельцин решил, что «такая корова нужна самому». К слову, на той московской площади, кроме убивца-Суровикина, был и герой – майор Евдокимов, чьи танкисты перешли на сторону народа. Да вот только героя Евдокимова после путча тут же перевели в провинциальный военкомат, а оттуда быстро сплавили на пенсию.

Скорее всего, именно тогда всем российским военным стало ясно: защищать народ – это путь в неудачники, а выполнять преступные приказы – прямая дорога к генеральским лампасам и маршальским жезлам. Суровикин тоже это понял. Во время учебы в академии пистолет, оставленный на месте одного заказного убийства, привел прямо к майору. Но Суровикин, когда за ним пришли, лишь пожал плечами и сказал, что пистолет потерял. Думаете, после этого он сел? Нет, и даже не был исключен из академии. «Такая корова…» - ну, вы понимаете.

В 2004 году в кабинете Суровикина – тогда комдива – застрелился его заместитель, полковник Штакал. Причем в его же, комдива, присутствии. Тот снова лишь плечами пожал – подумаешь, событие. Пальнул себе в висок – и ладно. И действительно, никакого расследования, военных прокуроров, дисциплинарных взысканий – ничего. Только очередное звание и награда. Еще было избиение подчиненного в том же году, но на это вообще уже никто не обратил внимания. А в прошлом году, за три дня до тридцатой годовщины августовского путча, Суровикину, убившему в том путче трех молодых россиян, присвоили звание генерала армии. Теперь он командует воздушно-космическими силами, и именно по его приказу бомбят украинские города. Вот он, венец карьеры. Маршальский жезл уже где-то в пределах досягаемости.

Так что ничего нелогичного в ублюдочных выходках российских военных в Украине нет. Какие генералы – такие и офицеры. Какие офицеры – такие и солдаты. Разве могут быть нормальными люди, которыми командуют суровикины? Только вырожденцами.

А впрочем, что это я к генералам привязалась и слишком длинную цепочку выстроила. Можно было проще: достаточно посмотреть на их главнокомандующего, и все становится ясно.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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