Белорусская пенсия — одна из самых маленьких в мире и почти вся уходит на еду 9 15.04.2022, 13:07

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Самое выгодное соотношение цен на продукты к пенсии — в Норвегии, Австрии и Франции.

Аналитики агентства Picodi изучили, какую пенсию получают в разных странах мира, и какой ее процент уходит на еду. Беларусь — сразу в двух группах стран-рекордсменок: наша пенсия одна из самых маленьких — зато почти вся она идет на еду.

Исследователи изучили государственные пенсии первого уровня (так называемая трудовая пенсия по возрасту), т.е. регулярные ежемесячные пособия для людей пенсионного возраста.

В ряде стран пенсия не подлежит ни налоговым, ни социальным вычетам. В других же пенсия приравнивается к доходу, из которого следует вычитать подоходный налог. Есть также страны, в которых из пенсии взимаются страховые отчисления на государственное медицинское обслуживание. Чтобы рейтинг был правомерным, сравнивали суммы нетто, т.е. те деньги, которые пенсионер реально получает на свой счёт или на руки.

Среди 44 рассмотренных стран самую высокую пенсию получают жители Норвегии — 2.017$ в месяц согласно последним официальным данным. Высокими пенсионными выплатами выделяются также Швейцария (1.913$) и США (1.663$).

В Беларуси, согласно последним официальным данным, пенсию по возрасту получают более 2,6 миллиона человек, а средняя пенсионная выплата составляет 514,41 р или 183$ (40-е место рейтинга).

Низкие выплаты получают пенсионеры в Албании (144$), Молдове (143$) и Украине (123$).

Внимание: данные цифры относятся только к трудовой пенсии по возрасту, которая выплачивается из государственного бюджета. Следующий уровень пенсионный системы — это добровольная накопительная система (в Беларуси её планируется ввести с октября 2022 года). Как правило, средства, накопленные благодаря добровольным отчислениям, пенсионер может выводить единовременно по достижении пенсионного возраста или постепенно. Поэтому включение таких накоплений в данное исследование невозможно.

Какой процент пенсии идет на еду?

Аналитики сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов со средней пенсией по возрасту. В корзину попали: хлеб, молоко, йогурт, яйца, рис, сыр, мясо, рыба, фрукты и овощи. Этот список сформирован на основе рекомендаций ВОЗ и местных министерств здравоохранения по питанию пожилых людей. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную месячную потребность в питательных веществах среднестатистического возрастного человека.

Стоимость основных продуктов питания в марте 2022 года составляет 394,61 руб. Таким образом минимальная продовольственная корзина равна 76,7% от средней беларуской пенсии по возрасту.

Хлеб (12 буханок по 500 гр) – 16,56 руб.;

Рис (3 кг) – 8,58 руб.;

Яйца (20 шт.) – 5,73 руб.;

Молоко (12 литров) – 20,76 руб.;

Йогурт (5 литров) – 35,77 руб.;

Сыр (1,5 кг) – 22,77 руб.;

Мясо (3 кг) – 27,08 руб.;

Рыба (3 кг) – 171,75 руб.;

Фрукты (9 кг) – 34,47 руб.;

Овощи (15 кг) – 51,14 руб.

Самое выгодное соотношение цен на продукты к пенсии в Норвегии, Австрии и Франции. В этих странах стоимость базовой продуктовой корзины составляет 13,4%, 13,7% и 14,3% от средней пенсии по возрасту.

В данном рейтинге Украина, Беларусь и Албания занимают последние места. Пенсионеры этих стран тратят на базовый продуктовый набор 84,9%, 76,7% и 72,8% от пенсионных выплат соответственно.

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