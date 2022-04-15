«Размели все с полок» 9 15.04.2022, 13:23

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Есть ли сахар в белорусских магазина и сколько он теперь стоит?

Утром 15 апреля в intex-press.by стали писать читатели и жаловаться на то, что в магазинах не могут найти сахар. Журналисты посмотрели, что происходит в этот день в торговых сетях города.

Напомним, 14 апреля стало известно о повышении в Беларуси отпускных цен на сахар. Чиновники заявили о подорожании одного килограмма на 60 копеек. Узнав про предстоящее подорожание люди бросились скупать сахар по старым ценам.

Утром в большинстве магазинов (как крупных, так и мелких торговых сетей) в Восточном микрорайоне Барановичей сахарного песка не было. Ни по старым, ни по новым ценам. На полках оставался только сахар-рафинад по 1,34 – 1,64 рубля за 500 грамм.

— Вчера размели весь сахар, брали упаковками, особенно после обеда, — рассказала продавец одного из магазинов по улице Энтузиастов. — Сегодня сахара-песка у нас нет и видимо не будет, если привезут, то только завтра, и по 2,5 рубля за кило.

Еще в одном из магазинов продавцы признались, что сегодня с утра некоторые покупатели даже скандалили из-за отсутствия сахара.

— Покупатели думают, что мы его прячем и не выставляем в продажу. А у нас просто сахара нет на складе, даже по новой цене.

Проходящая мимо женщина-покупатель посетовала на то, что обошла уже несколько торговых точек и нигде в Восточном микрорайоне не смогла найти сахар.

Сладкий продукт журналистам все же удалось найти в торговых точках, расположенных в центре города. И то не всех. Здесь он продавался уже по новой цене — от 2,35 до 2.39 рубля за килограмм.

Во всех магазинах города продавцы рассказывали про ажиотаж на сладкий песок вечером 14 апреля, который затронул и следующий день.

— Даже сегодня пришла бабушка и купила две упаковки по 10 кг, уже по новой цене, — признались в одном из магазинов на улице Комсомольской. – Пожилая женщина боялась, что сахар продолжит дорожать, поэтому решила закупиться.

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