Психологическая отметка: российский писатель объяснил, что остановит Путина 8 15.04.2022, 13:31

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Назван триггер, после которого ситуация может резко измениться.

Диктатора Путина в его войне против Украины не остановят большие военные потери, однако, когда число погибших россиян достигнет отметки в 50 тысяч, ситуация может измениться.

Такое мнение высказал "Обозревателю" российский писатель, глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов.

"Условно говоря, Путина не остановят никакие потери. Но 50 тысяч – это будет определенная психологическая отметка. Даже не столько цифра, сколько реакция людей. Потому что это будет уже сложно скрыть. Уже сейчас сложно скрыть, а так погибшие будут во всех городах и селах", - говорит он.

"Относительно протестов я сомневаюсь, но это будет оказывать влияние на целые семьи, это будет влиять на настроения во всех слоях общества", - добавил он.

По словам писателя, "не очень активная война" может затянуться до осени.

"У Путина пока еще есть какие-то резервы, но они будут таять с каждым днем. Они не могут уже ни ремонтировать, ни производить новые танки. Будут проблемы со снарядами. Санкции действуют, и они ударят по всем аспектам военно-промышленного комплекса РФ. Россия на 80% зависит от импорта комплектующих. Так что проблемы будут нарастать с каждым днем. В этой ситуации вести активную войну будет весьма сложно. А Украина будет получать все больше и больше помощи", - прогнозирует Обухов.

Остановить Путина, по его мнению, эффективнее всего могут санкции, усиление военной помощи ВСУ и недовольство россиян.

"И очень важно: если на Западе пойдет тенденция признания российского государства как государства с фашистским укладом и констатации возникновения в РФ волны неонацизма. Тогда это еще больше усилит поддержку Украины и ужесточит санкции в отношении РФ, поскольку с фашистским государством надо что-то делать", - резюмировал он.

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