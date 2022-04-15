«Рельсовая война» разворачивается на территории РФ: новые данные 4 15.04.2022, 14:24

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Партизаны провели успешные акции уже в 4-х областях страны-агрессора.

«Рельсовая война» разворачивается и на территории Российской Федерации, передает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

На Московской железной дороге, одной из 16 территориальных филиалов ОАО «РЖД», за последние 2 недели «Рельсовые партизаны» провели ряд успешных акций по приведению в негодность железнодорожных путей в районах Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях.

«На перегонах в релейных шкафах СЦБ (СЦБ - устройства сигнализации, централизации и блокировки) устанавливают специальные приспособления, которые срабатывают по таймеру и полностью выжигают внутреннее оборудование релейного шкафа».

Ответственность за некоторые проведенные партизанские акции на инфраструктуре РЖД взяли на себя «Буслы ляцяць».

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