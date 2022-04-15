«Без особого риска можно получить около 100 долларов» 2 15.04.2022, 14:41

4,638

Рассказы белорусов из приграничья.

Снятие ковидных ограничений Беларусью и соседними странами вернули возможность жителям приграничья зарабатывать на контрабанде товаров. «Наша Ніва» разбиралась, сколько сейчас приносит пограничный «бизнес».

Думали идем в отпуск

За три десятка лет челночный бизнес пережил многое. Но, пожалуй, самое трудное время настало с приходом пандемии, когда сначала страны ЕС, а потом и Беларусь ввели жесткие ограничения на пересечение границы. Период затишья длился чуть более двух лет.

Алексей (имя изменено по просьбе героя) вспоминает, когда в марте 2020 года заявили о закрытии границы, он и его коллеги думали, что просто пойдут в незапланированный отпуск.

«Никто даже представить себе не мог, что границы продержат закрытыми целых два года. Думали, сейчас недели две-месяц отдохнем и снова продолжим «работать». Вначале ходили слухи, что вот-вот границы откроют. Но время шло, ограничения никто не снимал, а для многих граница была единственным источником дохода. Месяца через два люди начали искать работу, но с этим, как известно, было туго. Да и не один уважающий себя контрабандист не хотел целый месяц ходить на работу за 300—400 долларов», — вспоминает собеседник.

Называть какие-то приблизительные суммы, кто сколько тогда зарабатывал, очень сложно.

«Кто-то мог возить по 10 блоков, кто-то 30, а кто-то все 40.

Одно могу сказать: большинство возило до 30, чтобы в случае чего не получить максимальный штраф и не остаться без машины. Частота поездок также у всех была разная. Да и штрафы никто не отменял. Ты мог за один месяц заработать 2 000 долларов, а в следующий дважды попасть на штраф и потерять все, что заработал.

Везение в этом деле играет не последнюю роль. Но если говорить в общем, то свои 1000—1500 долларов в месяц средний контрабандист все же имел», — признался собеседник.

По словам бывалого контрабандиста, за два года многое успело измениться. Как минимум заметно сократилось количество самих челноков.

«За два года кто-то устроился на работу в Беларуси. Многие ушли в дальнобойщики или таксисты, кто-то ушел в бизнес. Часть уехала из Беларуси. Но были и те, кто, несмотря на все ограничения, находил пути, как продолжать зарабатывать на границе, но это не имело массовый характер».

С блока сигарет выходит $12—15

Сейчас, по словам Алексея, народ понемногу начинает возвращаться к прежнему делу, но большого наплыва пока не наблюдается.

«У большинства желающих просто нет визы, но люди очень активно пытаются их открыть. Сейчас сложилась благоприятная ситуация для возрождения этого бизнеса. На блоке сигарет можно заработать от 12 до 15 долларов. Последний раз такое было, наверное, в году 2011-2012. потом, как правило, зарплата с блока не доходила и до 10 долларов, а в некоторые времена снижалась до 7-8.

Также сейчас выгодно возить топливо. На автомобилях с большими баками, как на старых VW Passat, можно заработать 40-50 долларов.

В Беларуси литр солярки стоит около 80 центов, а в Польше около 1,7 доллара (7 злотых). Поляки с удовольствием покупают нашу солярку на 2—2,5 злотого дешевле, чем на заправке. Выходит, что из 100 литров можно выручить около 40 долларов. Но это если заправляться на АЗС, ведь есть и те, кто имеет возможность покупать дизель по 1,5—1,7 рубля за литр. Тогда из бака выйдет более 60 долларов.

Бывает, что нужно перевезти передачу из Беларуси. Такие заказы находятся среди знакомых и в тематических чатах. На обратном пути также можно перевезти товар или опять же передачу. Таким образом выходит, что даже без особого риска можно заработать около 100 долларов за один рейс», — приводит подсчеты Алексей.

Литовцы просят привезти квас и кукурузные палочки

Второй собеседник ездит в Литву. По его словам, в плане перепродажи топлива эта страна еще более привлекательная.

«В Литве топливо немного дороже, чем в Польше. На АЗС оно стоит около 1,8 евро, то есть около 2 долларов за литр. Литовцы скупают топливо по 1,3 евро. На 100 литрах получается 65 долларов. Если доллар стоил еще дороже, то выходило под 80.

Те же литовцы, которые покупают топливо, просят привезти лидские кукурузные палочки и квас, иногда лекарства. Вдобавок можно везти две пачки сигарет и бутылку водки. Это покрывает расходы на топливо и страховку. Чистыми из такой поездки выходит около 65—70 долларов. В розницу наши сигареты покупают по 2—3 евро за пачку, в зависимости от марки. Те, кто возит сигареты большими партиями (от 10 блоков и выше), сдают их перекупам, там, естественно, цены ниже».

Собеседник надеется, что границы уже больше закрывать не станут и у него останется возможность иметь дополнительный заработок за счет перевозки топлива.

«Возить сигареты сверх нормы я, честно говоря, побаиваюсь. В Литве штрафы выше, чем в Польше, а пока Брузги закрыты, ездить через Бобровники не хочется. Это слишком далеко. Вообще планирую ездить не чаще двух раз в неделю.

Даже если разница в ценах на топливо постепенно будет сокращаться, то все равно это будет выгодно. По крайней мере, пока прибыль за одну поездку не станет меньше 50 долларов. Дополнительные 400—500 долларов в месяц к зарплате точно не помешают».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».