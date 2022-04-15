Боец батальона Калиновского: В определенное время мы придем на территорию Беларуси 3 15.04.2022, 14:56

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История активиста из Барановичей, который теперь сражается за Украину.

Телеканал «Белсат» рассказал историю одного из белорусских добровольцев, которые плечом к плечу с украинцами противостоят российским оккупантам.

Александр Клочко – активист из Барановичей. Александр участвовал в акциях в 2020 году, рисовал граффити, снимал протестные видео. Главной целью своей протестной деятельности считал общественный резонанс, выступал за мирный путь, был против силового решения конфликта. Александра задержали 8 ноября 2020 года на одном из дворовых чаепитий, оштрафовали на 10 базовых величин.

«У меня милиционеры украли деньги, около 100 евро, ударили дубинкой. Написал в Следственный комитет. Но ответ – нет преступления в их действиях. Факта клеветы с моей стороны тоже не найдено. Получилось, что никто ничего не нарушал, они не нарушали и я не клеветал», – вспоминает Александр.

18 декабря 2020 года, после попытки силовиков провести обыск в его квартире, Александр уехал в Вильнюс.

«Когда Россия напала на Украину, я был очень потрясен, возмущен тем, что это нападение было также из Беларуси. Это, пожалуй, была главная причина, почему решил поехать в Украину: чтобы доказать, что белорусы против агрессии, чтобы действием показать протест. Я решил ехать воевать с нашим общим врагом, Беларуси и Украины», – объясняет Александр.

Доброволец уверен, что без победы в Украине Беларусь не поднимется с колен, так и останется под Россией. Воин считает, что только сила сможет победить режим, что белорусам нужно подниматься и силовым путем преодолевать эту проблему. Именно по этим причинам наш герой хочет получить военный опыт, которым при необходимости сможет воспользоваться на родине. Александр присоединился к рядам батальона Кастуся Калиновского, где добровольцы получают военный опыт, тренируются, много занимаются физической готовностью.

«Я считаю, что в определенное время батальон Калиновского, сформированный на территории Украины, придет на территорию Беларуси. Я хотел бы это видеть», – говорит наш герой и призывает приезжать в Украину и присоединяться к батальону Калиновского.

Александр считает, что нужно увеличивать количество белорусских солдат, чтобы из батальона сложилась дивизия и даже армия. Чем больше белорусских добровольцев будет защищать Украину, тем потом проще будет освободить Беларусь. Батальон перешел в состав ЗСУ, с белорусскими воинами заключили контракты, они получили украинские военные билеты, получают денежное довольствие.

«Что касается преследования в Беларуси, что участвую на стороне Украины, я не считаю действительными для себя законами законы нелегитимного режима Лукашенко. Заводимые уголовки воспринимаются как медаль, заслуги перед Беларусью. Так воспринимается, никак не иным образом», – объясняет Александр.

Единственное, чего боится доброволец – это подвести своих товарищей в бою.

«Я хочу, чтобы я, чтобы мой сын, мои внуки, правнуки гордились, что они живут в Беларуси, гордились, что они белорусы. Поэтому я здесь», – говорит калиновец Александр Клочко.

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