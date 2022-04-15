«БТР выстрелил по машине, женщина с двумя детьми сгорели» 3 15.04.2022, 15:07

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Глава прокуратуры в Буче рассказал о зверствах российских военных в Киевской области.

В Киевской области работают как украинские, так и международные следователи. По всей области продолжают находить все новые тела убитых. Спасатели и военные проводят разминирование сел и лесов.

О ситуации в Киевской области журналисты currenttime.tv поговорили с руководителем Бучанской окружной прокуратуры Русланом Кравченко.

– Расскажите, какие у вас есть последние цифры, сколько вы в Буче обнаружили погибших мирных?

– На сегодняшний день эта цифра больше 270. По Бучанскому ОТГ эта цифра уже больше 300.

– Вы в интервью New York Times предположили, что жертв будет не менее тысячи. Как в основном погибали эти мирные, которых вы устанавливаете, успели осмотреть, освидетельствовать, задокументировать?

– В New York Times я давал ответ на вопрос, сколько, предположительно, во всем Бучанском районе. И я им говорил, что цифра определенная такая-то на сегодняшний день. Они меня спросили: "Насколько вы оцениваете, что может быть?" Я сказал, что тысяча. На сегодняшний день цифра по Бучанскому району – это около 600 погибших.

Люди, к сожалению, погибали, большинство из них – это огнестрельные и осколочные ранения. Большинство людей погибали именно так: выходя на улицу, их обстреливали возле ворот своих домов, погибали также в попытке следования в магазин или в аптеку. Также очень много погибали во время мирной эвакуации, когда женщины и дети хотели покинуть зону боевых действий и быть в безопасности, но не доезжали до этой точки, до точки безопасности, они погибали от рук и от оружия российских военных.

Нами позавчера установлено временное место захоронения, так называемая братская могила в Буче, установлено также небольшое захоронение троих людей, а именно женщины с двумя детьми. Одному ребенку было четыре года, второму – 11 лет. Когда мы установили эти тела, тела были сожжены полностью, в уменьшенной форме, по крупицам начали собирать, кто это может быть. И сегодня нами отработан этот факт, и мы установили, что в Буче во время эвакуации мать с детьми ехала на своей машине, установили также свидетелей, которые были во время этого убийства. Русский БТР выстрелил по машине, машина загорелась, и женщина с двумя детьми сгорели вместе с машиной.

– А свидетели рассказывают, почему выстрелил этот БТР в гражданскую машину с двумя детьми?

– Свидетели нам говорят, что просто зверски, даже не зверски, звери ведут себя лучше, чем русские военные, просто кого видели из мирных, сразу открывали огонь. Мирный житель, например, вышел из подъезда – тут русские проезжали и застрелили. Выехала машина – даже мы осматриваем обстрелянные машины, на большинстве машин написана табличка "Дети" или просто на машине написано "Дети" – машины все полностью обстрелены.

Главный прокурор МКС это сам лично видел и удивился от того, как такие машины были обстреляны. То есть мы сейчас имеем доказательную базу, что русские военные – это не просто громкое слово, просто так уничтожали, а реально уничтожали. Потому что большинство этих случаев – это просто мирные жители вышли или в магазин, или на улицу, или еще по своим каким-то бытовым вопросам, и они были убиты.

– Насколько часто вы сейчас встречаете случаи сексуального насилия?

– По сексуальному насилию мы устанавливаем все факты, большинство жертв морально не готовы сейчас говорить об этом, давать какие-то показания. Мы устанавливаем факты, что такие жертвы сейчас работают с психологами. Мы с психологами на связи, мы ждем от них сигнала, когда мы сможем уже работать с этими жертвами и когда люди будут готовы рассказывать о сексуальном насилии.

Мы сегодня буквально разговаривали с психологом, психолог попросил, чтобы первый допрос проходил исключительно с психологом. Мы, конечно, только за. Мы контролируем этот момент, ни один не упускаем, за каждый момент, за каждое нарушение мы хватаемся, контролируем, собираем доказательства. И так же по сексуальному насилию. Мы не можем заставить человека давать показания, пока он не будет готов. Благодарю всех психологов, которые подключились, как волонтеры работают и готовы работать с жертвами и на территории Украины, и знаю, что работают те, которые выехали за границу, тоже работают с ними с помощью онлайн. Вы сейчас показываете кадры, мы как раз устанавливаем, есть даже видео причины смерти, как этих людей застрелили.

– Генпрокурор Украины Венедиктова в интервью CNN сообщила, что по состоянию на 11 апреля, по крайней мере у нее были такие цифры, в Украине возбуждены 5800 уголовных дел, которые она называет военными преступлениями, что уже установлены подозреваемые – некие российские военнослужащие. Вы говорили в одном из интервью о некоей найденной базе данных российских военных. Расскажите подробнее, что это за база данных.

– Да, у нас есть списки каждой бригады русских военных. Мы, во-первых, устанавливаем всех военнослужащих и подразделения, которые присутствовали в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в других городах Бучанского района, и постепенно добываем списки личного состава каждого подразделения. Список, про который я говорил, – это была 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии.

– А где вы его обнаружили?

– Как вы знаете, у нас есть достаточно оперативных подразделений, а также спецслужб, которые имеют способность на сегодняшний день добывать эти документы и списки оперативным следственным путем. Это нелегкая работа, во-первых, [информация] добывается, а потом тщательно проверяется достоверность этой информации, ее правдивость.

– Есть ли у вас свидетельские показания о том, почему российские военные конкретно на этих территориях шли на такую жестокость? Хочется понять, потому что на разных оккупированных территориях по-разному они себя ведут. Почему здесь вышло так?

– Мы устанавливаем этот факт. Это большая жестокость, и, как мы предполагаем, скорее всего, была дана команда или бездействие русского командования по поводу своих подчиненных – или одна версия, или вторая – на уничтожение местного населения. И мы по доказательствам наблюдаем чисто ненависть к украинскому населению – особенно это наблюдалось в Бучанском районе и особенно в Буче. То есть русские военные даже не спрашивали, кто, как, не слушали объяснений, просто расстреливали на месте.

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