Очевидный знак: почему гибель крейсера «Москва» - это конец Путина 6 Альфред Кох

15.04.2022, 15:18

8,542

Альфред Кох

Он начал с «она утонула» и заканчивает этим же.

Крейсер "Москва" затонул. Флагман, краса и гордость, непобедимый и непотопляемый, С300 "Форт", крылатые ракеты, гроза НАТО и прочее, прочее прочее...

Если верить в знамения, то это конец Путина. Он начал с "она утонула" и кончает этим же...

Говорят, на крейсере была частица Креста Господня... Наивные православные язычники думали, что этот оберег защитит их... Как же надо не верить в Спасителя нашего, чтобы думать, что он будет их защищать. Наоборот: христианская реликвия притянула ракеты к крейсеру! Это ли не знак, что Бог на стороне Украины?

Потому что Бог на стороне добра. Какая неожиданность, правда, Путин? Ты думал, что купив Кириллку Гундяя ты и Бога Вечного положил себе в карман. А вот, дудки...

Кириллка-то пастырь ненастоящий. Нет в нем ни грамма святости. Церковь его на водке да на табаке построена, а не на правде и милости. Не получилось у тебя, Вовчик, с Богом добазариться, не принял он твоих даров. Как не принял он их от Каина...

И пошел на дно твой флагман, как пойдет скоро на дно вся твоя держава, построенная на лжи и лицемерии. Государство, что ты построил, подобно "окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты"...

Ты мертв, Вова. Ты умер уже тогда, осенью 1999, когда ради власти взрывал дома в Москве. Когда называл жен погибших моряков "Курска" проститутками, когда травил газом людей на Дубровке, когда стрелял из танков в детей Беслана...

Ты уже давно лежишь в гробу. И из гроба ты убил Юшенкова, Литвиненко, Политковскую, Эстимирову, Немцова и многих, многих других.

А сколько живых ты сделал такими же мертвецами как ты сам? Сначала ты заткнул рот Ельцину и превратил его в живой труп еще до его смерти. Потом ты загнал в гроб Гайдара. Потом ты превратил в живого мертвеца Толю Чубайса, страхом превратив его в ничтожество. Все, чего ты касаешься - превращается в холодный, пустой кусок мертвой материи.

И, наконец, вся твоя мрачная и злобная держава, полная мертвых идей и давно разоблаченных теорий, объявившая себя наследником давно истлевшего имперского трупа, напала на живую и теплую Украину, беспечную, нищую и веселую вольницу, фонтанирующую здоровьем и радостью...

Как ты мог подумать, что Бог будет с тобой? "Gott mit uns" было написано на пряжках солдат вермахта, но это не помогает: Бог не был с ними. Он не был с ними потому же, почему он сейчас не с тобой: они также как и ты пришли убивать людей в чужую страну. А Бог против этого.

Ты думаешь, 10 заповедей - это шутка? Типа "правила для лохов"? А вот теперь послушай меня, а не Гундяя! Я тебе врать не буду.

Шестая заповедь: "Не убивай". А ты убиваешь.

Седьмая заповедь: "Не прелюбодействуй". А ты - живешь в грехе.

Восьмая заповедь: "Не кради". А ты крадешь.

Девятая заповедь: "Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего" А ты - врешь. Врешь бесконечно, да так, что уже не можешь иначе.

Десятая заповедь: "Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего". А ты желаешь дома брата своего - украинца. И жены его и добра его...

И знаешь, что теперь тебя ждет? Нет? Как, разве Гундяй с Шевкуновым тебе не рассказали? Ну так читай вот:

Вторая заповедь: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои."

А ты создал себе кумира из себя самого и из своего имперского бреда и не исполняешь Его заповеди. И даже не раскаиваешься! Поэтому и ты, и все твои потомки до четвертого колена будут наказаны...

Ты погубил себя и своих детей Вова. Погубил. Нет такого попа, который отпустит тебе твои грехи. Это они врут, что они имеют такую силу - отпускать грехи. Нет у них такой силы. Твой жребий брошен. Ты сам себя погубил.

Весь мир видит твой конец. Нет никаких шансов. Твоя шагреневая кожа сжалась до малюсенькой точки. Знаю, знаю, ты ни о чем не жалеешь. Ну тогда веди себя как шекспировский Клавдий: "За что прощать того, кто тверд в грехе?" Иди навстречу своей судьбе. Крейсер "Москва" тебе покажет дорогу.

Как-то Черчилль посоветовал Сталину не портить отношений с Папой Римским. "А сколько у него дивизий?", - отшутился Сталин. Узнав об этом, Папа Пий XII сказал: "Можете сообщить моему сыну Иосифу, что с моими дивизиями он встретится на небесах".

Так что встречи с небесным воинством тебе, Вова, не избежать. А твои горе-солдаты встретятся с ним еще при этой жизни, на полях Украины. Потому что Бог с Украиной. И гибель крейсера с названием именно "Москва" - это очевидный знак. "Имеющий глаза - да увидит. Имеющий уши - да услышит".

Ты воюешь с Богом, Вова. Всей своей жизнью ты воюешь с Ним. Ты пролил слишком много невинной крови. И, поэтому, у тебя нет шансов. Бог долго терпел твоих художества. И вот, похоже, он за тебя взялся. Господь хоть и не злонамерен, но изощрен.

Альфред Кох, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».